  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. لوتس تكشف عن Emira كآخر سيارتها بمحرك وقود

لوتس تكشف عن Emira كآخر سيارتها بمحرك وقود

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 07:07
لوتس تكشف عن Emira كآخر سيارتها بمحرك وقود
تتميز السيارة يتصميم هادئ وفاخر مع لمسات من شقيقتها الأكبر Evija
أبرز العناوين
كشفت لوتس عن سيارتها المنتظرة Emira، والتي ستكون آخر سيارة بمحركات وقود من الشركة.

كشفت لوتس عن سيارتها المنتظرة Emira، والتي ستكون آخر سيارة بمحركات وقود من الشركة.

اقرأ ايضاًأودي ستتوقف عن طرح محركات وقود جديدة بعد 2026أودي ستتوقف عن طرح محركات وقود جديدة بعد 2026

تتميز السيارة يتصميم هادئ وفاخر مع لمسات من شقيقتها الأكبر Evija ، وتأتي إيميرا لمنافسة سيارات مثل بورش 718 كايمن فما هي محركاتها؟

في الواقع تأتي السيارة بخيارين من المحركات، أحدهما مستورد من مرسيدس AMG A45 والآخر من تويوتا سوبرا، يأتي الأول سعة 2.0 لتر 3 سلندر بقوة 360 حصان محسناً عما تقدمة سيارة مرسيدس، أما المحرك الثاني بسعة 3.0 لتر 6 سلندر وينتج  395 حصان. وتتسارع الفئة الأساسية من 0-100 كم/س خلال 4.5 ثانية، أما الفئة الأعلى فتحقق نفس التسارع خلال 4.2 ثانية.

تأتي السيارة بداخلة فاخرة محسنة جداً عن سابقتها إيفورا وتوفر شاشة وسطية قياس 10.25 إنش تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتحمل أيضاً لوحة عدادات رقمية. وتوفر السيارة حزمة مساعدة سائق تشمل مثبت السرعة المتكييف والفرملة التلقائية والتنبيه من التعب والتحذير من مغادرة المسار وغيرها من الميزات.

ستأتي إيميرا بسعر أساسي يعادل 84,000 دولار، وستبدأ الشركة ببيعها وتوزيعها العام القادم. أما مستقبل الشركة فسوف يتضمن السيارات الكهربائية، وبعض السيارات الهجينة.

اقرأ ايضاًأودي ستتوقف عن طرح محركات وقود جديدة بعد 2026هوندا توفر نظام ملاحة مرتبط بالأحذية

كلمات دالة:سيارة لوتس

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...