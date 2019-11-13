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وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط قد يتباطىء بدءاً من عام 2025

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 07:22
أكبر الزيادات في الإنتاج ستأتي من الولايات المتحدة التي تعتبر حاليا أكبر منتج عالميا
السعر المتوقع لموازنة العرض والطلب سيكون نحو 90 دولارا للبرميل في عام 2030
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توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2019 أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بدءا من عام 2025 ليصل إلى ذروته بحلول 2030 عند نحو مئة وستة ملايين برميل يوميا

توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2019 أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط بدءا من عام 2025 ليصل إلى ذروته بحلول 2030 عند نحو مئة وستة ملايين برميل يوميا.

كما كشف التقرير أن أكبر الزيادات في الإنتاج ستأتي من الولايات المتحدة التي تعتبر حاليا أكبر منتج عالميا.

وفق هذا السيناريو، فإن السعر المتوقع لموازنة العرض والطلب سيكون نحو 90 دولارا للبرميل في عام 2030 و مئة وثلاثة دولارات للبرميل في عام 2040

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Via SyndiGate.info


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