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وكالة الطاقة الدولية تتوقع نقص معروض النفط خلال الربع الثاني

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نقص معروض النفط خلال الربع الثاني
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