ولاية نيويورك تعتزم منع بيع سيارات الوقود بحلول 2030

أصدرت ولاية نيويورك قانوناً لمنع بيع سيارات الوقود من عام 2035 وذلك توجهاً للحفاظ على البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

وتعمل ولاية نيويورك على تنفيذ الخطة الأكثر صرامة Kathy Hochul ،حيث تخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر على المناخ، وتقف عائقاً في تحقيق الأهداف التي تطمح لها الولاية.

ترى ولاية نيويورك أن المصدر الرئيسي لتلوث المناخ في الولاية هو قطاع النقل.

وبينت ولاية نيويورك أن قرار منع سيارات الوقود بحلول 2030 والتحول إلى المركبات الكهربائية سيؤثر على ربع مالكي السيارات في المدينة والبالغ عددها قرابة 2 مليون سيارة.

تساهم الولاية في التحول عن طريق توفير أكثر من 10,000 نقطة شحن في أجزاء مختلفة من المدينة.

ونوهت ولاية نيويورك أنها ستستمر بالسماح بسيارات البيك أب والشاحنات المتوسطة

بمحركات الوقود إلى عام 2045، ولكنها ستمنعها بعد ذلك.

