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ولاية نيويورك تعتزم منع بيع سيارات الوقود بحلول 2030

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:28
ولاية نيويورك تعتزم منع بيع سيارات الوقود بحلول 2030
تعمل ولاية نيويورك على تنفيذ الخطة الأكثر صرامة Kathy Hochul ،حيث تخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر على المناخ، وتقف عائقاً في تحقيق الأهداف التي تطمح لها الولاية
أبرز العناوين
أصدرت ولاية نيويورك قانوناً لمنع بيع سيارات الوقود من عام 2035  وذلك توجهاً للحفاظ على البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

أصدرت ولاية نيويورك قانوناً لمنع بيع سيارات الوقود من عام 2035  وذلك توجهاً للحفاظ على البيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

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وتعمل ولاية نيويورك على تنفيذ الخطة الأكثر صرامة Kathy Hochul ،حيث تخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر على المناخ، وتقف عائقاً في تحقيق الأهداف التي تطمح لها الولاية.

ترى ولاية نيويورك أن المصدر الرئيسي لتلوث المناخ في الولاية هو قطاع النقل. 

وبينت ولاية نيويورك أن قرار منع سيارات الوقود بحلول 2030 والتحول إلى المركبات الكهربائية  سيؤثر على ربع مالكي السيارات في المدينة والبالغ عددها قرابة 2 مليون سيارة. 

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تساهم الولاية في التحول عن طريق توفير أكثر من 10,000 نقطة شحن في أجزاء مختلفة من المدينة. 

ونوهت ولاية نيويورك أنها ستستمر بالسماح بسيارات البيك أب والشاحنات المتوسطة 
بمحركات الوقود إلى عام 2045، ولكنها ستمنعها بعد ذلك. 
 

كلمات دالة:منع سيارات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية

Via SyndiGate.info


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