0.66% نسبة انخفاض التضخم في قطر في مايو 2019

منشور 12 حزيران / يونيو 2019 - 01:00
إنخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر
إنخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر
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الانخفاض السنوي " للتضخم" ناتج عن تراجع  خمس مجموعات

إنخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر "التضخم" في شهر مايو الماضي بنسبة 0.66% على أساس سنوي مسجلا 107.67 نقطة، وبنسبة 0.56% قياساً بشهر إبريل الذي سبق، "محسوبا على سنة الأساس 2013".

واشار تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري لشهر مايو إلى ان الانخفاض السنوي " للتضخم" ناتج عن تراجع  خمس مجموعات،  تقدمتها مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45% ثم الترفيه بنسبة 7.26%،  ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والوقود بنسبة 2.18 %  والتي تمثل بمفردها نحو 22% من مؤشر التضخم المكون من 12 مجموعة.

هذا وقفزت مجموعة التبغ بنسبة 127% على خلفية تطبيق الضريبة الانتقائية، ثم  مجموعة التعليم التي صعدت بنسبة 9.25%.

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Via SyndiGate.info


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