0.66% نسبة انخفاض التضخم في قطر في مايو 2019

إنخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر "التضخم" في شهر مايو الماضي بنسبة 0.66% على أساس سنوي مسجلا 107.67 نقطة، وبنسبة 0.56% قياساً بشهر إبريل الذي سبق، "محسوبا على سنة الأساس 2013".

واشار تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري لشهر مايو إلى ان الانخفاض السنوي " للتضخم" ناتج عن تراجع خمس مجموعات، تقدمتها مجموعة الاتصالات بنسبة 10.45% ثم الترفيه بنسبة 7.26%، ثم مجموعة السكن والماء والكهرباء والوقود بنسبة 2.18 % والتي تمثل بمفردها نحو 22% من مؤشر التضخم المكون من 12 مجموعة.

هذا وقفزت مجموعة التبغ بنسبة 127% على خلفية تطبيق الضريبة الانتقائية، ثم مجموعة التعليم التي صعدت بنسبة 9.25%.