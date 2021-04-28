يوجد في كل مطار حول العالم سوق حرة، وقد يعتبر وجود هذه السوق نعمة للمسافرين لأنها تقلل من تجربة الانتظار المملة في حال الوصول مبكراً أو في حال تأخر الرحلة لأي سبب كان.

وتعرف السوق الحرة في المطارات بأنها المحلات التجارية والمرافئ البحرية وغيرها من نقاط العبو، وهي نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب، لكن ما يُميّزه أنه يخضع لسيطرة حكومية ضئيلة للغاية أو معدومة، أي أن الأفراد يتخذون قرارتهم في هذه السوق استنادًا إلى قواعد السوق الخاصة والقانونية. ويُمكن أن يكون السوق الحر لبلدٍ ما إما كبير جدًا أو سوق سوداء بالكامل.

وهنا 10 أشياء يُمكنك شراؤها وأخرى تجنّبها في أسواق المطارات:

الأشياء التي ننصحك بشرائها:

1. الوجبات الخفيفة

في حال لم تكن تحب تناول الطعام على متن الطائرة، فإن شراء وجبات خفيفة من المحلات التجارية في المطار يُعتبر قرار صحيح، ولكن عليك الانتباه من الأسعار فبعضها مرتفعة جداً، في حين أن بعضها الآخر تكون مناسبة.

2.مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الحصرية

في متاجر السوق الحرة في المطارات، قد تجد منتجات مكياج لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر، وتحصل عليها بسعر أصلي دون إضافة ضرائب، كذلك مستحضرات العناية بالبشرة، ستجدها بأسعارها الأصلية دون فرض ضرائب عليها، وذلك لأن هذه المتاجر معفاة من الرسوم الجمركية.

وهنا العديد من المنتَجات التي لا ينصحك خبراء السوق الحرة بشرائها من محلات المطارات. تعرف عليها:

1.الإلكترونيات

لا ينصح بشراء الإلكترونيات من داخل المطار، وذلك لسعرها المبالغ فيه، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن أسعار الإلكترونيات في المطار تزيد بنسبة 34% مما لو اشتريتها عبر الإنترنت، وأبسط الأمثلة على ذلك أنه عند شرائك الإلكترونيات الصغيرة كحافظات الهاتف وسماعات الأذن قد يزيد سعرها بين 10-15 دولارًا.

2. زجاجات المياه البلاستيكية

قد تشعر بالعطش وانت داخل المطار بانتظار الرحلة، لكن في هذه الحالة ينصح بعدم شراء زجاجات المياه من المطار لأن سعرها يكون أضعاف السعر الأصلي، ويجب أن يكون معك زجاجة فارغة من الألمنيوم أو الزجاج لتعبئتها من محطات تعبئة المياه المنتشرة بكثرة في المطارات.



3. الهدايا التذكارية من السوق الحرة

على الرغم من حاجتك لشراء الهدايا التذكارية، احرص على تجنّب شراء هذه الهدايا من الأسواق الحرة، وذلك لأن أسعارها غالبًا ما تكون مرتفعة للغاية ومبالغ بها، وينصح بشرائها على اختلافها عند وصولك إلى وجهتك، وليس خلال السفر.



4. شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة

أثناء السفر لاتفكر باستبدال العملات الأجنبية من داخل السوق الحرة في المطار، وذلك بسبب عدم وجود منافسة بين أكشاك صرف العملات في المطارات، مما يدفع التجّار إلى فرض أسعار مرتفعة مبالغٌ بها على تحويل العملات.



يفضل في هذه الحالة القيام بهذا الإجراء قبل السفر، أو بعد الوصول إلى وجهتك وسحب أموال من أقرب صرّاف آلي متاح خارج المطار.



5. وسائد الرقبة

تأكد قبل السفر من شراء وسادة مريحة لنوم أفضل على متن الطائرة، لأن غالبًا ما تكون هذه المنتجات في المطارات مرتفعة الثمن بأكثر من الضعف.

6. الأدوية والعقاقير الطبية

قبل السفر تأكد من شراء جميع الأدوية التي تحتاجها أثناء السفر أو على متن الطائرة، حتى لا تضطر إلى شرائها من داخل المطار، فأسعارها مرتفعة جداً داخل المطار.

7.سيارات مستأجرة

في حال كنت ترغب باقتناء أجمل سيارة وبأقل سعر عند وصولك إلى وجهة سفرك، عليك ترتيب ذلك قبل السفر، وأن لا تضع فكرة استئجار سيارة من المطار ضمن مخططك وذلك بسبب السعر الأعلى والخيارات الأقل.

8. حقائب السفر

في حال كنت تتسوق كثيراً وترغب في شراء حقيبة سفر من المطار، لا تفعل ذلك، حيث مهما كانت الحقائب جذابة انتبه على سعرها في البداية، قد تجدها ضعف سعرها لو اشتريتها من أي متجر آخر خارج المطار!

9. الكتب وأي مواد للقراءة

اثناء انتظار رحلتك قد يكون هناك متسع من الوقت وتشعر بالملل، وتغريك مظهر الكتب والمجلات على أرفف المحلات التجارية في السوق الحرة للمطار.

في هذه الحالة لا تتحمل مصاريف إضافية مبالغ فيها، حيث بإمكانك حمل كتاب مجانًا من مكتبة منزلك أو شراؤه بسعر أقل بكثير من أي متجر كتب في المدينة قبل السفر.







10. تجنّب شراء الشوكولاتة من السوق الحرة!

عند شراء شوكولاته من المطار قد تدفع 3 أضعاف السعر الأصلي، وكذلك تقوم المحلات التجارية بعرض شوكولاته كبيرة الحجم بهدف إغراء المسافرين، في هذه الحالة مهما كان منظرها لذيذ ومغري ينصح بعدم شرائها لأنها لاتحتاج هذا السعر المبالغ.