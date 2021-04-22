12طريقة بسيطة لتمييز الدولار الاصلي من المزور

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من حالات تزوير العملات بشكل عام، وكان الدولار الأمريكي العملة الأكثر تعرضاً للتزوير.

حيث يعتبر الدولار الأمريكي العملة رقم واحد عالمياً من حيث التداول منذ منتصف القرن الماضي، كونه يلعب دوراً مهماً في أسعار العملات الأخرى في البورصة العالمية، وأيضًا له تأثير مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية في كافة أنحاء العالم.

ويجب معرفة أن تمييز الدولار الأصلي عن المزور مهما كان مصنع بطريقة متقنة، هو أمر ممكن وسهل وذلك لأن الدولار من العملات المطبوعة بدقة واحترافية عالية مع وجود العديد من العلامات الفارقة التي من الصعب جداً تقليدها.

وهنا سوف نذكر 12 طريقة بسيطة لتمييز الدولار المزور من الأصلي:

اختبار اللمس

يعد اختبار اللمس واحد من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها تمييز الدولار المزور من الأصلي، وذلك لأن الدولار الأصلي يتميز بنعومته وهو مصنوع من الكتان والقطن، بينما الدولار المزور مصنوع من الورق المقوى الذي عادةً ما يُصنع من بعض مكونات الخشب.

التأثر بالمياه

يتميز الدولار الأمريكي بصلابته، لذلك عند وضعه بالماء تبقى ألوانه ثابتة لا تتأثر، وذلك لأن مادة الحبر التي يتم طباعة الدولار الأمريكي فيها مندمجة بالعملة، وهذا عكس الدولار المزور التي نجد سرعان ما يزول الحبر، ويتحول إلى ورقة عادية باهتة. اختبار السمك

يعمل البنك المركزي الأمريكي على استخدام عدد من الآلات التي من شأنها أن تضغط أوراق العملات، وبطريقة يصعب على المزورون تقليدها، لذلك نجد أن الدولار الأصلي أقل سمكاً من الدولار المزور. خدعة الحبر

تضع الولايات المتحدة الأمريكية نوع مخصص من الحبر على علامة الاحتياطي الأمريكي الموجودة على العملة، يتميز هذا الحبر بأنه غير ثابت، حيث في حال تم حك الدولار بورقة بيضاء يتحرك، على عكس الدولار المزور حيث تبقى العملة ثابتة ولاتتحرك. اختبار حدة ورقة العملة

يتميز الدولار الأصلي عن المزور في هذه الحالة، بأن الدولار الأصلي يمتاز بأن له نسيج حاد إلى درجة كبيرة، يكون ذلك واضحاً والألوان فيه تكون أكثر وضوحاً، بينما الدولار المزور تكون أطرافه أقل حدة، والألوان باهتة وغير واضحة.

اختبار الضوء

يحتوي الدولار الأصلي على شريط بلاستيكي يقع في أقصى يسار الورقة، وهذا الشريط مدمج في تركيب الورقة وجزء لا يتجزأ منها، إذ أنه يضيء بشكل لامع ومميز في حال تعرض الورقة للضوء ، على عكس الدولار المزور لا يحتوي على هذا الشريط من الأساس. اختبار قلم اليود

يستخدم قلم اليود من أجل التسهيل بين الدولار الأصلي والمزور، حيث يحتوي القلم على مادة عند وضع نقطة منها على ورقة الدولار المراد الكشف عنها، تظهر ثلاثة ألوان هم الأصفر،البني أو الأزرق، ففي حال ظهر اللون الأصفر على الورقة فإن الورقة أصلية، أما حال تحولها إلى اللون الأزرق أو البني تكون الورقة مزورة.

اختبار العلامة المائية

تظهر العلامة المائية في ورقة الدولار الأصلي على ظهر العملة من جهة اليمين، وتبدو بوضوح في حال تعريض ورقة العملة للضوء، أما ورقة الدولار المزورة تكون العلامة باهتة، وهذه العلامة موجودة على أوراق العملة الأمريكية من جميع الفئات، ما عدا فئة الدولار الواحد، حيث أنها غير موجودة عليها لأسباب لا يعلمها أحد. الأرقام المتسلسلة

الأرقام المتسلسلة في الدولار الأصلي تكون متطابقة ويتم صبغها بلون موحد مع لون ختم البنك المركزي الأمريكي، على عكس الدولار المزور الذي تكون فيه الأرقام المتسلسلة غير مطابقة للختم.

10.اختبار شعار الدولار

في الدولار الأمريكي الأصلي تكون الصورة المرسومة عليه واضحة جداً بكل تفاصيلها، كما أنها تظهر وكأنها غير متصلة بخلفية الورقة بشكل فعلي، الصورة في العملة المزورة تكون غير بارزة حيث تظهر وكأنها جزء من الورقة، كما أنها غير واضحة أيضاً.

11. التدقيق البصري

في الدولار الأمريكي الأصلي يتم طباعة الورقة بتقنية “أوفست وان”، حيث تتم من خلال هذه التقنية عملية دمج وتداخل الألوان في ورقة العملة حتى تصبح الألوان جزءاً من الورقة، وهذه التقنية تتطلب إحدى الآلات الحديثة، الباهظة الثمن التي يصعب على المزورون استخدامها، لذلك نجد أن الدولار المزور كأن الألوان رسمت على العملة.

12. اختبار إطار الورقة

في هذا الاختبار نحتاج إلى مكبر للصورة، وذلك لأن عند التدقيق في إطار الصورة في الدولار الأصلي يجب التأكد من من وجود كلمة الولايات المتحدة الأمريكية “United States Of America”، حيث أنها تكون مكتوبة بخط صغير جداً ومكرر عدة مرات، أما في الدولار المزور لا توجد هذه الكتابة نظراً لصعوبة تنفيذها لدى المزورين.



