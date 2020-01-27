1.4 تريليون ريال التجارة الخارجية للسعودية في 11 شهرا

بلغت التجارة الخارجية للسعودية خلال 11 شهرا الأولى من 2019، نحو 1.39 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2018، مسجلة تراجعا 6.6 في المائة، ما يعادل نحو 97.8 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، سجل فائضا بقيمة 404 مليارات ريال، منخفضا بنسبة 25.6 في المائة "139.1 مليار ريال" مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2018 البالغ 543.1 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات 11.7 في المائة بما يعادل 118.4 مليار ريال، لتبلغ 895.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.01 تريليون ريال في الفترة ذاتها من 2018.

فيما ارتفعت الواردات 4.4 في المائة بقيمة 20.6 مليار ريال، لتبلغ نحو 491.7 مليار ريال، فيما كانت 471 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ45 على التوالي، بنحو 42 مليار ريال خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 79.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 37.8 مليار ريال.

وهبط فائض الميزان التجاري في تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنوي 23.5 في المائة، ما يعادل 12.9 مليار ريال، حيث كان 54.95 مليار ريال في الشهر نفسه من 2018.

وتراجعت الصادرات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 14.9 في المائة أي ما يصل إلى 14 مليار ريال، حيث كانت 93.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2018.

كما تراجعت الواردات 2.8 في المائة بما يعادل 1.1 مليار ريال، حيث بلغت 46.1 مليار ريال للشهر نفسه من 2018.

وكانت التجارة الخارجية للسعودية ارتفعت خلال عام 2018، بنحو 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2018، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بنحو 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.

وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي عام 2018، نتيجة ارتفاع الصادرات 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في 2017.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف 3 في المائة بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال عام 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في 2017.

جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال 2018، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.