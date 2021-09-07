3 اختراعات تكنولوجية لا تعرف عنها قد تغير العالم في المستقبل

بات العالم في الوقت الحالي يتجه للتكنولوجيا في جميع مجالات الحياة بشكل واسع، حيث ظهرت العديد من الاختراعات التكنولوجية الضخمة ،لكن وراء هذه الاختراعات الضخمة اختراعات صغيرة لم يسلط عليها الضوء، قد تغير العالم للأبد.





ونذكر هنا 3 اختراعات تكنولوجية لا تعرف عنها قد تغير العالم للأبد :



زراعة أعضاء قد تنمو مع التقدم في العمر

تتم زراعة الأعضاء لتصحيح أي خلل أو عيب في الأعضاء الداخلية، وفي العادة تكون زراعة الأعضاء المخصصة للأطفال معقدة،وذلك يجبر الأطفال لإجراء عمليات جراحية متعددة طوال طفولتهم لإصلاح أو استبدال الأعضاء المزروعة، لذلك أوجد مستشفى بوسطن حلاً لهذه المشكلة حيث تم اختراع جهاز يسمح للعضو المزروع بالنمو جنبًا إلى جنب مع الطفل، وهذا الاختراع قد يقلل العمليات الجراحية للأطفال، وهو مهم في تقليل عدد العمليات الجراحية التي يجب على الطفل تحملها.

الطوب الذكي

أوجد علماء في الآونة الأخيرة من إمكانية تحويل الطوب العادي إلى طوب ذكي، والاستفادة منه تخزين الطاقة وتوفير الكهرباء لمختلف الأجهزة في منزلك، وذلك بفضل الشبكة المسامية الموجودة في الطوب التقليدي ، حيث يولد الطوب التقليدي الكهرباء عن طريق ضخ غازات في مسامها حيث تتفاعل مع المكونات الكيميائية للقرميد وتشكل شبكة من الألياف النانوية البلاستيكية تسمى “PEDOT، وهي تعتبر موصل جيد للكهرباء.

أنظمة الري بالتنقيط

هو من الاختراعات التكنولوجية التي تتميز بتكلفة اقتصادية مناسبة، وقد يكون لها مستقبل باهر، ويناسب هذا الاختراع المناطق الزراعية التي تعاني من نقص المياه.

الري بالتنقيط هو طريقة تتكون من أنبوب طويل ورفيع يمتد عبر الحقل بأكمله، لكن هذه الطريقة قد تكون كلفتها الأولية عالية.

لذلك قام مهندسون من معهد ساتشوستس للتكنولوجيا بتجديد التصميم الباعث التنقيط من خلال تعديل أبعاده.

يسمح هذا الجهازالمُحسَّن بضخ نفس الكمية من الماء لكنه بتكلفة أقل.







