3768 مستثمراً جديداً في سوق أبوظبي خلال 9 أشهر

قال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق نجح في جذب نحو 3768 مستثمراً جديداً من الأفراد والمؤسسات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 29.2% مقارنة بنحو 2917 مستثمراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المنصوري في تصريحات للصحافيين أمس أن أعداد المستثمرين الجدد منذ بداية العام توزعت بواقع 3409 مستثمرين من الأفراد و359 مستثمراً من المؤسسات، موضحاً أن إجمالي المستثمرين الجدد- أفراد ومؤسسات تضمن 2528 مستثمراً إماراتياً و627 مستثمراً أجنبياً و444 مستثمراً عربياً و169 مستثمراً خليجياً.

المؤسسات

وذكر المنصوري أن صافي الاستثمار المؤسسي بلغ 2.6 مليار درهم، بزيادة 70.7% مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة تداول الاستثمار المؤسسي بيعاً وشراءً خلال الفترة ذاتها نحو 57.7 مليار درهم بزيادة قدرها 72% مقارنة بنحو 33.6 ملياراً في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ووصلت مشتريات المؤسسات إلى 30.1 مليار درهم مقابل 17.5 ملياراً في الفترة المقابلة، فيما بلغت مبيعاتهم 27.5 مليار درهم مقابل 16 ملياراً في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الأجانب

وقال إن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 2.9 مليار درهم، بزيادة 111% مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت قيمة تداول الاستثمار الأجنبي بيعاً وشراءً خلال الفترة ذاتها نحو 40.1 ملياراً بزيادة 58.7% مقارنة بـ25.3 ملياراً في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصلت مشتريات الأجانب في 9 أشهر إلى 18.6 مليار درهم مقابل 12 ملياراً في الفترة المقابلة.