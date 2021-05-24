4 أشياء لا تسألها لمساعد أبل الذكي “سيري Siri”

يُعتبر المساعد الذكي “سيري Siri” في هواتف iPhone من أبل أحد أفضل المساعدين، حيث يمتلك إجابات على معظم الأسئلة -المنطقية- ويُمكنها تسليتك وأشياء أخرى.

سيري أيفون

لكن وكما هو الحال مع أي شيء آخر، هناك إيجابيات وسلبيات. وفي حالة Siri، يُمكن أن تكون السلبيات خطيرة للغاية.



وبينما قد يكون Siri متحدّثًا ممتعًا ومستعدًا لمنحك إجابات على العديد من التساؤلات، تأكّد من عدم طرح هذه الأسئلة والنقاشات على سيري.

4 أشياء لا تناقشها مع مساعد أبل الذكي “سيري Siri”

لا تسأل Siri عن أي شيء متعلّق بالطب

يجب تجنب أي أسئلة تتعلق بالأعراض المرَضيّة أو التشخيص المحتمل أو أي علاجات مقترحة للحالات المحتملة لأن المعلومات الخاطئة التي قدمها Siri قد تكون خطيرة.

وفقًا لروبرت جونسون، مؤسس Sawinery، “بدلاً من أخذ نصيحة Siri، ابحث عن أخصائي طبي على الفور”.

“فالاعتماد كثيرًا على الردود المنسقة عبر الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة لأن هذه الإجابات لا تقع دائمًا في الجانب الموثوق والدقيق.”

يجب ألا تطلب من Siri أبدًا الاتصال بسيارة إسعاف، حتى في أكثر النغمات تهكمًا. فلن يفهم المساعد الذكي النكتة وسيقوم بالاتصال بالإسعاف على الفور!

من المهم أيضًا ملاحظة أن قول أرقام معينة سيؤدي إلى تشغيل Siri مثل رقم الطوارئ 911. وهذا يشمل 999 في المملكة المتحدة و 108 في الهند وغيرها من أرقام الطوارئ في دول مختلفة.

وإذا أبلغت Siri بهذه الأرقام، فلن تتردد في الاتصال. وقد يوقعك هذا في مشكلة إذا لم تكن هناك حالة طوارئ بالفعل.

لا تسأل Siri عن أي نشاط مريب

من المعروف أن السلطات تستغل الأجهزة وتسجّل أي شيء مريب. إن طرح أسئلة على Siri، مثل كيفية إخفاء جثة أو مكان شراء مخدرات غير مشروعة، سيترك بصمة رقمية ويمكن استخدامها في النهاية ضدك إذا واجهتك مشكلة مع القانون لاحقًا.

في حين أن معظمنا لا يتطلع في الواقع لإخفاء جثة وربما يطرح هذه الأسئلة فقط بطريقة مزحة، فمن الأفضل عدم ترك أي نوع من الأدلة التي قد تدينك احتياطًا.



لا تسأل Siri إذا كان بإمكانك أكل نبتة معينة

بالتأكيد لا تعتمد على سيري لمساعدتك في التفريق بين النباتات والتوت التي قد تكون سامة.

بدون مساعدة متخصص جسديًا ينظر إلى النبتة أو يختبرها، لا توجد طريقة حقيقية لقياس استجابة دقيقة.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كان شيء ما صالحًا للأكل أم لا، فمن الأفضل تجنبه في الوقت الحالي.

لا تطلب من سيري أداء أي مهام مصرفية

عندما يتعلق الأمر بالمهام المصرفية الجادة، اترك سيري خارجها. يستطيع Siri حاليًا إجراء وظائف مالية أساسية للغاية بعد أن يسمح المستخدم لـ Siri بالاتصال بتطبيقات البنك أو الائتمان.

إذ إن تقنيات الاختراق متطوّرة للغاية اليوم ويُمكنها التقاط أو تسجيل صوتك من خلال اختراق سيري، ثم استخدام البيانات لسرقة أموالك او استخدام حساباتك في أنشطة غير مشروعة.