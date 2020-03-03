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40.3 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 2019

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 08:27
40.3 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 2019
إمارة أبوظبي
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بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي نحو 40.3 مليار درهم خلال عام 2019.

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي نحو 40.3 مليار درهم خلال عام 2019.

وتظهر الأرقام المجمعة لنشاط بنوك أبوظبي التجارية أن قيمة العوائد التي حققتها من الفوائد بلغت نحو 21.72 مليار درهم، تشكل 53.9% من إجمالي الدخل الذي حققته خلال العام الماضي.

وبلغت قيمة عوائد بنوك الإمارة من الاستثمار 7.93 مليار درهم تشكل ما نسبته 19.6% من إجمالي الدخل.

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Via SyndiGate.info


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