40.3 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 2019

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي نحو 40.3 مليار درهم خلال عام 2019.

وتظهر الأرقام المجمعة لنشاط بنوك أبوظبي التجارية أن قيمة العوائد التي حققتها من الفوائد بلغت نحو 21.72 مليار درهم، تشكل 53.9% من إجمالي الدخل الذي حققته خلال العام الماضي.

وبلغت قيمة عوائد بنوك الإمارة من الاستثمار 7.93 مليار درهم تشكل ما نسبته 19.6% من إجمالي الدخل.