7 سلوكيات يمنع على مضيفات الطيران القيام بها بعد اليوم

أصبح السفر مختلفاً بسبب وباء كورونا، حيث تم وضع قوانين مختلفة من أجل السلامة العامة، وكان هناك قوانين خاصة بمضيفات الطيران كونهنّ الأكثر احتكاكًا بالمسافرين خلال الرحلات الجوية.

حيث كانت هناك تصرفات طبيعية من المضيفات في الماضي أصبحت آلان غير مقبولة.



وهنا نذكر 7 من السلوكيات التي يُمنع عليهنّ القيام بها بعد اليوم!

1. أن تفترض المضيفة أن الراكب يتكتع بصحة جيدة

لا يسمح للمضيفة بعد آلان أن تعامل المسافر وأنه بصحة جيدة، حتى وأن كان يظهر ذلك، حيث منذ استئناف السفر الجوي في ظل جائحة كورونا، بات على المضيفات لزامًا التحقق من حرارة الراكب قبل دخول الطائرة والتحقق من نتيجة فحص كورونا التي تُشير إلى نتيجة سلبية.

2. تقديم مضيفات الطيران المشروبات للركاب

قامت بعض شركات الطيران بمنع مضيفات الطيران من تقديم المياه في أكواب بلاستيكية وفق القواعد الجديدة، حد التلامس والاحتكاك مع الركاب، لذلك عند سفرك في الفترة المقبلة تأكد من ملء زجاجة مياه بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام.

3. تقديم وجبات خفيفة

بعض شركات الطيران وضعت قواعد جديدة للمضيفات، لمنع الاحتكاك قدر المستطاع مع الركاب، ومن أولى خطوات ذلك الحد من بعض الخدمات غير الضرورية للركاب، لذلك في حال كنت تنوي السفر قم بتجهيز بعض الوجبات الخفيفة الصحية في حقيبة يدك أو تتوقف عند كشك بيع الصحف بالمطار للحصول على وجبة خفيفة قبل صعود الطائرة.

4. التحقق من نظافة مقاعد الطائرة

يجب على مضيفات الطيران، تنظيف المقعد وتطهيره بشكل روتيني، حتى وأن كان المقعد يبدو مرتباً ونظيفاً.



5. تقديم المساعدة للأطفال

في العادة قد تقدم مضيفة الطيران المساعدة لطفل أنهكه البكاء بكل حنان وحب رواجًا واستحسانًا،لكن بعد الوباء لن يحصل هذا الشيء، حيث من القوانين التي تفرضها العديد من شركات الطيران اليوم هي منع المضيفات من التعامل مع الأطفال مباشرةً حتى إن كان لدوافع إنسانية.

6. تناول مضيفات الطيران وجبة قبل الصعود للطائرة

منعت بعض شركات الطيران المضيفات من التوقف لتناول وجبات الطعام قبل بدء العمل، نظرًا لأن إجراءات التأكد من الركاب وما إلى ذلك أصبحت أكثر دقة وحذرًا في فترة الوباء، بات يترتب على المضيفة الحضور في وقت أبكر من المعتاد.

7. مهمة تنظيف المرحاض

في ظل وباء كورونا، قامت بعض شركات الطيران بتعيين مضيفة متخصصة لتنظيف المرحاض باستمرار كلما تم استعماله من الركاب، وذلك لتطهيره وتعقيمه بعد الاستخدام، حيث كانت هذه المهمة في الماضي أقل حدة ولم يكن يُطلب من المضيفات تحديدًا تنظيف المرحاض باستمرار، نظرًا لأنه هذه المهمة تتم بعد هبوط الطائرة.





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