منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حلم الكثيرون بالحصول على الجنسية الإماراتية وحمل أقوى جواز سفر في العالم. وفي يناير 2021 ، منحت حكومة الإمارات العربية المتحدة الفرصة لفئات محددة من الأجانب لجعل هذا الحلم حقيقة واقعة!

وفقًا لـ "اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر" المحدثة ، يُسمح لسبع فئات من المغتربين بالحصول على الجنسية الإماراتية مع أزواجهم وأطفالهم، آخذين بعين الاعتبار شروط معينة سيتم ذكرها في هذا المقال.

7 وظائف مؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية

المستثمرون:

وفقًا للقانون المحدث ، يجب على أي مستثمر يرغب في التقدم للحصول على جنسية الإماراتية أن يمتلك عقارًا على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأطباء:

يجب على الطبيب الراغب في التقدم لطلب الحصول على الجنسية الإماراتية أن يكون إمَا متخصصاً في مجال علمي مميز أو يعمل في مجالات علمية ذات أهمية ومطلوبة في الدولة، مع خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عضو فعَال في "منظمة مرموقة في مجال تخصصها".

المتخصصون:

شروط الأهلية للمختصين هي نفسها المذكورة للأطباء في الفقرة أعلاه.

المخترعون:

يحتاج المخترعون الذين يرغبون في التقدم لطلب الحصول على الجنسية الإماراتية إلى براءة اختراع واحدة على الأقل معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية أو أي هيئة دولية أخرى ذات مصداقية. بالإضافة إلى ذلك، يشترط عليهم الحصول على رسالة توصية من وزارة الاقتصاد الإماراتية.

العلماء

يشترط على العلماء الراغبين بالتقدم لطلب الحصول على الجنسية الإماراتية أن يكونوا باحثين نشطين في أي مما يلي: الجامعات ، مراكز البحث ، أو في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال الذي ساهموا فيه بشكل كبير. أخيرًا وليس آخرًا ، يحتاج العلماء المرشحون للحصول على الجنسية الإماراتية إلى الحصول على رسالة توصية من مؤسسة علمية معترف بها في الإمارات العربية المتحدة.

المثقفون

وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة المحدث، لكي يكون المثقف مؤهلاً للحصول على الجنسية الإماراتية ، يجب أن يكون من الرواد في مجالات حيوية وذات أهمية في الدولة كالفن والثقافة والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية واحدة أو أكثر في مجال تخصصه. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المثقف المؤهل الحصول على رسالة توصية من "الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة."

الموهوبون

شروط الأهلية لهذه الفئة هي نفسها المذكورة للمثقفين في الفقرة أعلاه.

شروط الأهلية التي تنطبق على جميع المرشحين:

يتعين على جميع الفئات السبع أن تؤدي قسم يمين الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تتعهد جميع الفئات السبع الالتزام بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة اكتساب أو فقدان أي جنسية غير جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ، يجب على المرشحين إبلاغ الإدارة المختصة في حكومة الإمارات العربية المتحدة

من المهم الإشارة إلى أنه لا يمكن الحصول على الجنسية الإماراتية إلا من خلال "واوين الحكام وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات المحلية، ومجلس الوزراء بناءً على ترشيحات الجهات الاتحادية المعنية"، وأنه يحق للسلطات الإماراتية سحب الجواز الإماراتي في حال أخل حامله بأي من الشروط التي ذكرت أعلاه.