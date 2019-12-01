7.4 مليارات دولار مبيعات الجمعة السوداء الأعلى تاريخياً

سجلت الجمعة السوداء أرقاما قياسية جديدة حيث وصل حجم المبيعات إلى 7.4 ملياردولار لتحقق بذلك ثاني أكبر مبيعات عبر الانترنت خلال يوم واحد بعد CyberMonday في عام 2018 ووصل متوسط مبيعات الفرد إلى 168 دولار ما يساوي نمو بنسبة

6% على اساس سنوي.

وقالت Adobe Analytics أن المبيعات ستسمر في الارتفاع خلال CyberMonday حيث تتوقع أن تصل إلى 9.4 مليار دولار هذا العام.