كما يوحي عنوان المقال، يمكن أن يكون للعادات تأثير هائل على مهارات العمل لديك. ستنمو عادات العمل الصغيرة هذه في النهاية إلى شيء أفضل بكثير بالنسبة لك وتساعدك على رفع الإنتاجية بالمستوى الذي نسعى إليه دائماً.

هل تتسائل كيف يمكنك خلق عادات عمل إيجابية؟ من الأفضل أن تبدأ بعادات صغيرة وتركز على مجال واحد أو مجالين فقط يحتاجان إلى العمل. قد تشعر بالارتباك إذا حاولت تغيير جميع ممارسات العمل الخاصة بك مرة واحدة. ركز على منطقة واحدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على روتينك بالكامل.

لمساعدتك على تحقيق هذه الغاية، قمنا بإدراج 8 عادات عمل يمكنك دمجها في روتينك كخطوة نحو بناء مستقبل مهني ناجح.

8 عادات يمكن أن تحسن إنتاجيتك في العمل

1. تتبع عادات عملك

ما لم تقيسه، لا يمكنك تحسينه. الخطوة الأولى في تطوير عادات عمل ممتازة هي متابعتها. إن الاحتفاظ بسجل لروتينك اليومي سينمي حس المسؤولية لديك ويزودك بالحقائق التي تحتاجها لتحديد ما إذا كنت على المسار الصحيح أو على الأقل يوضح لك الجزء الذي تحتاج إلى العمل على تحسينه. كل موظف لديه "مكان جميل" في الوقت الذي يكون فيه أكثر انتباهًا، لذا حاول أن تجد ما يناسبك!

2. طوّر واعتمد روتينًا صحيًا

يمكن أن يلعب وضع روتين يمكنك بدء وإنهاء يوم عملك به دورًا كبيرًا في مستوى إنتاجيتك.

يمكن أن يتكون بدء يوم عملك من بداية مراجعة بريدك الإلكتروني، وتحديث قائمة المهام الخاصة بك ، وتحديد أولويات مهامك لهذا اليوم. قد يستلزم إنهاء يوم عملك إجراء مراجعة نهائية لبريدك الإلكتروني ، وتحليل يومك والتقدم المحرز في قائمة مهامك ، والتخطيط لليوم التالي. تؤسس هذه الإجراءات نهج "التخطيط، والإنجا، والمراجعة، والتكرار" الذي يسمح لك بأن تكون أكثر تنظيماً، وتفاعلياً مع وقتك ويزيد من الإنتاجية.

3. تطوير عادات جيدة لإدارة الوقت



تعد إدارة الوقت أحد أهم مكونات الوصول إلى الإنتاجية. إن الفهم الشامل للطريقة التي تقضي بها وقتك سيمنعك من تطوير عادات العمل غير الصحية مثل المماطلة أو إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي أو العمل لساعات متأخرة. يمكن أن يضمن العمل على تطوير هذه العادة أيضًا أنك تخصص وقتًا كافيًا للأشياء المناسبة والتركيز على المهام الأكثر أهمية.

4. تجنب تعدد المهام

يؤدي تعدد المهام إلى تقليل القدرة المعرفية ، مما يقلل بدوره من الإنتاجية.

يعد تدوين قائمة مهام مع تحديد أولويات بعض العناصر المهمة فيها طريقة رائعة لتجنب تعدد المهام. ثم انتقل إلى قائمة العمل وخصص فترة زمنية معينة للتركيز كليًا على شيء واحد محدد. تسمى هذه الإستراتيجية "الوقت المناسب" ، ويمكن أن تزيد بشكل كبير من إنتاجيتك.

إن عكس تعدد المهام ، المعروف باسم المهام الفردية ، يتزاوج جيدًا مع التركيز على إكمال مجموعة محدودة من الأعمال اليومية الأساسية.

5. إعطاء الأولوية للراحة

نظرًا لأن الحواجز بين العمل والحياة الشخصية تزداد ضبابية يوما عن يوم، فاستهدف الحصول على ثماني ساعات من النوم على الأقل في ليالي الأحد / السبت للحصول على قسط جيد من الراحة خلال الأسبوع المقبل.

حاول أن تأخذ إجازة ليوم واحد على الأقل في الأسبوع. سيساعد هذا في منع تعرض إلى الإرهاق والحفاظ على حياة اجتماعية صحية على المدى الطويل.

يقضي معظم الموظفين على حد سواء ساعات طويلة يوميًا في التحديق في شاشات الكمبيوتر ، مما قد يتسبب في "متلازمة الشاشات"، مما يعيق إنتاجيتك. إن ترسيخ عادة أخذ فترات راحة متكررة كل ساعتين يسمح للجسم والعقل بالاسترخاء لفترة من الوقت.

5. حدد لنفسك مواعيد نهائية للعمل



حتى لو كانت مهنتك لا تتطلب مواعيد نهائية فعلية ، فإن إضافتها يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. هذا يخلق العقلية القائلة بأن العمل "يجب" أن يتم في الوقت المناسب. يمكنك تطوير خطة سير للعمل المستمر إذا كان بإمكانك جعله ضمن عاداتك وجدولك المعتاد.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي يجب أن يكون أمرًا معقولًا وليس مرهقًا بشكل مفرط. قد تؤدي محاولة ضغط ساعتين من العمل إلى 30 دقيقة إلى حدوث أخطاء فادحة وإجهاد. من ناحية أخرى، لا تريد موعدًا نهائيًا شديد البعد ويؤدي إلى المماطلة.

6. ركز على مهارات الاتصال مع الآخرين

إن التعايش مع زملائك في العمل سيجعل عملك أكثر متعة بينما يساعدك أيضًا في التحرك صعودًا. يؤدي تعزيز العلاقات الصحية مع زملاء العمل إلى إنشاء شبكة دعم أفضل عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

7. قبل أن تقول نعم للمهام الجديدة، تريث قليلاً



عندما يصل أحد الزملاء إلى مكتبك ويحتاج منك القيام بشيء، خذ نفسًا عميقًا لتقييم الموقف من خلال طرح أسئلة مثل؛ هل كان هذا طلب رسمي؟ هل كان مجرد اقتراح؟ ماذا سيحدث إذا قلت "نعم" لهذا الامر، هل ستكون هذه مهمة جارية ستؤثر على عبء عملي؟ سيسمح لك ذلك بتقييم الموقف ويمنعك من إرضاء الناس والإفراط في الالتزام بكثير من المهام.