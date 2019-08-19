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87 مليار ريال إجمالي الصادرات السعودية في أبريل

منشور 19 آب / أغسطس 2019 - 10:11
بلغ إجمالي الصادرات لشهر أبريل 2019 ماقيمته 87 مليار ريال بانخفاض 3 مليار ريال عن الفترة ذاتها من 2018
بلغ إجمالي الصادرات لشهر أبريل 2019 ماقيمته 87 مليار ريال بانخفاض 3 مليار ريال عن الفترة ذاتها من 2018
أبرز العناوين
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية انخفاض الصادرات السلعية غير النفطية لشهر أبريل 2019 بنحو 2 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2019

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية انخفاض الصادرات السلعية غير النفطية لشهر أبريل 2019 بنحو 2 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2019 وبنحو 3 مليار ريال مقارنة بشهر ابريل 2018.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري انخفاض الصادرات النفطية لشهر أبريل 2019 بقيمة 3 مليار ريال مقارنة بالشهر الذي يسبقه وبثبات على نفس القيمة للفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي الصادرات لشهر أبريل 2019 ماقيمته 87 مليار ريال بانخفاض 3 مليار ريال عن الفترة ذاتها من 2018.

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كلمات دالة:السعوديةاقتصاد السعويةالصادرات السعوديةالواردات السعوديةالصادرات النفطية

Via SyndiGate.info


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