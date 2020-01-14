CES 2020 … الحدث الضخم للتقنيات يفتتح العام الجديد بأقوى التطورات التكنولوجية

انطلق يوم الثلاثاء الماضي الحدث التقني الأضخم CES في لاس فيغاس في الفترة ما بين 7 إلى 10 يناير حيث يعتبر مكان التجمع العالمي لأولئك الذين يزدهرون في مجال تقنيات المستهلك.



ويعتبر المعرض بمثابة حجر الأساس للمبتكرين والتقنيات المقدمة منذ 50 عاماً ، حيث يضم المعرض 4،400 شركة عارضة بما في ذلك الشركات المصنعة ومطوري وموردي أجهزة تكنولوجيا المستهلك والمحتوى وأنظمة تقديم التكنولوجيا والمزيد ؛ وبرنامج للمؤتمرات يضم أكثر من 250 جلسة مؤتمرات وأكثر من 170،000 مشارك من 160 دولة.

يعرض الحدث على مساحة 2.9 مليون قدم مربع من مساحة العرض ومن خلال 11 موقعاً رسمياً ، ويحتوي على 36 فئة من فئات المنتجات و22 سوق.

ومن أكبر مفاجآت المعرض ظهور شركة آبل بعد غياب دام 28 عاماً ، حيث ستشارك (جين هوفارث) Jane Hovarth، مديرة قسم الخصوصية العالمية بالشركة في جلسة نقاشية حول خصوصية المستهلك. ويعد هذا أول ظهور رسمي لشركة آبل في معرض CES منذ عام 1992، وهذا يشير إلى أنها تتحرك في اتجاه إعطاء الأولوية للأمن قبل أي شيء آخر.





وأبرز 6 توجهات تسيطر على معرض CES 2020:

الخدمات التي تعتمد على الاشتراكات:

تتمثل الخدمات التي تعتمد على الاشتراكات بـ: خدمات البث التلفزيوني، والألعاب، وحماية الأمان والخصوصية على الإنترنت وغيرها حيث أصبحت تعتبر جزءًا من حياتنا اليومية ، لذلك كان من المتوقع أن تحتل هذه الخدمات الصدارة في معرض CES العام الحالي.





التقنيات التي تتكيف مع استخدام الإنسان:

أصبح استخدام تكنولوجيا الأوامر الصوتية تتعمق أكثر في حياتنا اليومية ، فمنذ عقدين من الزمن كان تركيزنا في التعامل مع التكنولوجيا والإنترنت عن طريق الماوس والشاشة ولوحة المفاتيح ، لكن خلال العقد الأخير أصبحت المساعدات الصوتية هي الأهم مثل : مساعد جوجل، وأليكسا من أمازون، وسيري من آبل أكثر ذكاءً بفضل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.





التقنيات الصحية:

كانت التقنيات الصحية الأسرع نمواً في معارض CES السنوات السابقة حيث ظهرت الكثير من التقنيات التي تساعد على النوم بشكل أفضل، كذلك ممارسة التمارين بشكل أكثر كفاءة، والمراقبة الصحية لذلك كانت التقنيات من أبرز ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر.





الخصوصية والأمان:

يضم المعرض الكثير من جلسات النقاش التي ستناقش فيها كبرى شركات التكنولوجيا مواضيع الأمان والخصوصية.





شبكات الجيل الخامس

في المعرض من المتوقع أن نرى تأثير شبكات الجيل الخامس على تقنيات، إنترنت الأشياء، السيارات الذاتية القيادة، والرعاية الصحية والطاقة ، والنقل، والسلامة العامة.



أجهزة تلفاز ذكية جديدة بدقة 8K:

في معرض CES 2020 ستظهر أجهزة التلفاز ذات دقة 8K، حيث أعلنت سامسونج بالفعل عن جهاز التلفاز الجديد بدون إطار Samsung Q950TS 8K QLED.



والآن سيتم ذكر أبرز ما ظهر في معرض CES 2020

1.أبرز الحواسيب المحمولة التي أعلن عنها:

شهدت الحواسيب التي ظهرت في معرض CES 2020 تطورات كبيرة حيث ظهرت الحواسيب التي تدعم شبكة الجيل الخامس ، و حواسيب ويندوز القابلة للطي وثنائية الشاشة، وحواسيب تمتلك تصاميم جديدة بمميزات رائعه ومن أهمها:

حاسوبا Concept Ori و Concept Duet:

يعود هذين الجهازين في إنتاجهم إلى شركة ديل dell حيث كشفت عنهم خلال المعرض وهما قابلان للطي.



جهازThinkPad X1 :

كشفت شركة لينوفو عن جهازها (ThinkPad X1 Fold) القابل للطي؛ حيث تسمح شاشة OLED المرنة مقاس 13.3 بوصة للجهاز بالتحول عبر أوضاع مختلفة.



حاسوب Yoga 5G:

أعلنت شركة لينوفو أيضًا عن جهازها Yoga 5G وهو أول حاسوب محمول بمعيارية ARM يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



حاسوب Galaxy Chromebook:

يعتبر جهاز Galaxy Chromebook من سامسونغ أول جهاز كروم بوك مزود بشاشة AMOLED، وأول جهاز كروم بوك يعمل بالجيل العاشر من معالجات إنتل.



Elite Dragonfly G2 :

كشفت شركة HP في معرض CES 2020 عن نسخة مُحدثة من حاسوب (Elite Dragonfly) الذي أطلقته أواخر عام 2019 تحمل اسم ( (Elite Dragonfly G2) يتميز هذا الحاسوب أن يدعم ميزة التعقب بفضل دمج شريحة Tile للتعقب ما يتيح للمستخدم تعقب موقعه في حال الفقد أو السرقة، كما يدعم شبكات الجيل الخامس .

حواسيب ConceptD 7 Ezel:

جذبت شركة (Acer) أنظار المستخدمين من رجال الأعمال، وصناع المحتوى، ومحبي الألعاب في ضربة واحدة من خلال الإعلان عن حواسيب ConceptD 7 Ezel أثناء مشاركتها في معرض CES 2020.

حاسوب ROG Zephyrus G14:

يعتبر حاسوب (ASUS ROG Zephyrus G14) الذي ظهر في معرض CES أول حاسوب ألعاب لها بشاشة 14 بوصة.







أبرز 3 شركات سيارات في المعرض:

شركة أودي:

قامت شركة أودي خلال معرض CES بعرض منتجاتها الجذابة مجدداً، حيث تضم النماذج الأولية لسيارات المستقبل والتقنيات الجاهزة للدخول في خطوط الإنتاج، وبذلك ترسخ العلامة التجارية الراقية معايير التجربة الرقمية المستقبلية .

تعرض الشركة سيارة Audi AI:ME الآلية بالكامل التي تعد مساحة معيشة ثالثة وتحمل عنوان "افتح الباب واجلس في مقعدك وابتعد عن ضغوط القيادة في شوارع المدينة" حيث تمكن الراكب من استخدام خاصية تتبع العين للتواصل مع السيارة وجعلها تطلب طعامه المفضل، كذلك يستطيع الاستمتاع بتجربة رائعة داخل السيارة حيث تتضمن السيارة نظارة للواقع الافتراضي تسمح للراكب بالاستمتاع برحلة افتراضية عبر المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة.

شركة نيسان

كشفت شركة نيسان خلال المعرض عن مادة جديدة من شأنها الحد من الضجيج في مقصورة السيارة الداخلية وتعزيز فعالية الطاقة.

حيث تتكون المادة الجديدة من عناصر بسيطة هي عبارة عن بنية متشابكة وغشاء بلاستيكي يتحكمان بذبذبات الهواء من أجل الحد من انتقال الحزمات العريضة من الترددات “500-1200 هرتز” مثل ضجيج المحرك والطرق.



شركة تويوتا

أعلنت شركة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا خلال المعرض عن خطط لبناء مدينة "ووفين" (Woven) أو كما أسمتها مدينة المستقبل.

حيث ستكون بمثابة منزل للمقيمين والباحثين المتفرغين الذين سيكونون قادرين على اختبار وتطوير تكنولوجيات مثل التحكم الذاتي والروبوتات والتنقل الشخصي والبيوت الذكية والذكاء الاصطناعي بطريقة واقعية في بيئة العالم الحقيقي.

وسيتم العمل في الموقع في أوائل عام 2021، وأسندت مهمة تصميم المدينة إلى المهندس المعماري الدنماركي بجارك إنجلز الرئيس التنفيذي لمجموعة "بجارك أنجلز"، والذي صمم فريقه العديد من المشاريع البارزة مثل مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر شركة غوغل في ماونتن فيو.



شركة مرسيدس

كشفت شركة مرسيدس في معرض CES عن سيارتها "فيجن أيه.في.تي.آر" المستوحاة من فيلم "أفاتار" 2009 وقام مخرج الفيلم جيمس كاميرون بالمساعدة في التصميم. وجاءت السيارة تهدف إلى ما سيكون عليه المستقبل ، حيث لا تضم عجلة للسائق لأنها ذاتية القيادة.





أجهزة المنزل الذكية في معرض CES:

1. جهاز يمكنك من زراعة 20 نوعا من الخضراوات داخل منزلك:

يأتي الجهاز بشكل يشبه الثلاجة التقليدية مزودة بلوحة زجاجية شفافة، حيث يضم الجهاز في الداخل 4 صواني رأسية مخصصة لزراعة الخضروات وأنواع الخضار الورقية و تكفي لإطعام 4 أفراد من الأسرة ، الهدف من هذا الجهاز الوصول إلى أكل صحي من الخضروات على مدار العام.





2. أحدث الحلول المبتكرة من LG

توفر LG مكنسة CordZeroThinQ A9 العمودية الجديدة القادرة على الكنس والمسح في جهاز واحد.



3. إل جي تكشف عن سلسلة تلفزيونات REAL 8K

كشفت إل جي خلال المعرض عن مجموعة جديدة تضم 8 تلفزيونات من طرازي 77 و65 بوصة الجديدين إلى جانب أحجام شاشات إل جي الحالية 88 و75 بوصة .

وتوفر تلفزيونات LG 8K تجربة Real 8K الرائعة التي تأتي بتقنيات ستلبي الحاجات المستقبلية وراحة البال بطرق متعددة للاستمتاع بتجربة Real 8K.





4. إل جي تكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتجربة البشرية عن طريق LG ThinQ :

يأتي هنا دور أل جي بإنشاء خارطة واضحة للذكاء الاصطناعي تكون الوجهة النهائية لنظام متكامل يحتوي على المنتجات والخدمات التي ستُشعر المستخدمين وكأنهم في منزلهم في أي مكان، ومن الأمثلة التي تقدمها مكيف الهواء LG ThinQ حيث يعتبر من أبسط الأمثلة على الذكاء الاصطناعي الذي ستقدمه الشركة حيث يحتوي على مستشعر ذكي لاكتشاف الأشخاص في الغرفة وضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء.





5. إل جي تعرض شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه :

كشفت إل جي عن الشاشات الثلاث الجديدة: (ألترا فاين) UltraFine، و(ألترا جير) UltraGear، و(ألترا وايد) UltraWide.



6. إل جي تقدم روبرت CLOi:

أبهرت إل جي في معرض CES الجميع بعرضها روبرت CLOI الذي يحضر القهوة ويقدمها ويغسل الأطباق ، بالإضافة إلى طاه روبرت يعد وجبات الطعام.







أبرز ما أعلنت عنه سامسونج في معرض CES 2020:

1. شاشة QLED 8K بدون إطار ( Samsung Q950TS)

جاءت هذه الشاشة من سامسونغ بشاشة عرض ممتلئة مساحتها 99% من إجمالي الشاشة و 1% من الحواف البلاستيكية الرقيقة من إجمالي الشاشة مع إضافة مميزات كثيرة من شركة سامسونج على هذه الشاشة مثل التباين و الألوان الطبيعية.





2. هاتف Samsung Galaxy S10 Lite الجديد هاتف Flagship بسعر مقبول جدآ

تحاول سامسونغ دائماً إرضاء الجميع في بعد طرحها هاتف Samsung Galaxy S10 بثمن باهظ جاء هذا الهاتف هو الحل ، و هو إصدار تم تقليصه مع بعض الأضافات المفاجأة ليصبح هاتف Flagship بأسعار متوسطة و أكيد مع بعض التنازلات.





3. هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite الجديد إذا كنت تريد قلم علي هاتفك بسعر أرخص :

يعمل هذا الهاتف كـ Note 10e ، إذا صح التعبير للهواتف الأرخص في هذه السلسلة .و يتميز هذا الهاتف أن شركة Samsung لم تضحي و تتنازل عن مميزات ال Note 10 كثيرا مثلما حدث في Samsung Galaxy S10 Lite فيأتي الهاتف بمواصفات جيدة جدآ فهو يحتوي علي شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة (مسطحة بدلاً من منحنية) ، وثلاث كاميرات خلفية .



4. تسريبات عن Samsung Galaxy Fold 2 الهاتف القابل للطي الجديد من Samsung

بعد إصدار سامسونج جالاكسي فولد القابل للطي في الأسواق في أكتوبر 2019، صرحت الشركة خلال معرض CES عن هاتفها الجديد القابل للطي Samsung Galaxy Fold 2 بمواصفات أعلي و طريقة جديدة في مفهوم الهواتف القابلة للطي.



5. Galaxy Book Flex لاب توب قابل للطي مع عمر بطارية تصل الي 18.5 ساعة تشغيل

;كشفت شركة Samsung عن Galaxy Book Flex α (تعني كلمة "α" كلمة "ألفا") ، وهو كمبيوتر محمول مصمم بشكل أنيق يوفر بطارية طويلة الأمد وشاشة QLED بسعر تنافسي قدره 829.99 دولارًا .





6. شاشة Samsung Sero TV التلفاز الدوار

يعمل تلفزيون Sero من Samsung بتنسيق أفقي تقليدي ، ولكنه قادر على تشغيل جانبه لتشغيل مقطع فيديو رأسي على شكل صورة بدون أشرطة سوداء على أي جانب. ويأتي التلفاز مثبت على حامل يمنعه من الوصول إلى الأرض عند الدوران .



7. أختراعات Samsung - Robot Ball و هي كرة صغيرة تتبعك و تساعدك

كشفت سامسونغ عن كرة تتبعك أينما كنت في المنزل و تساعدك علي فعل المهام اليومية لديك فكل مهمة هذه الكرة هي تصويرك و التحرك معك ، والغريب أن سامسونج لم تصرح حول موعد إصدار هذه الكرة فكل ما في الأمر هي كرة تتدحرج خلفك في المنزل و تقوم بتتبعك



شركة آبل في معرض CES

لم تعرض آبل أي منتجات جديدة خلال المعرض، اكتفت في المشاركة وحضور المؤتمرات، وعرضت أحدث تشكيلة من منتجاتها، وتحدثت المسؤولة التنفيذية في شركة آبل عن خصوصية المستهلك.



أبرز إصدارات sony في معرض CES

1. سوني PS5

الجميع كان ينتظر بفارغ الصبر إعلان Sony PS5 في معرض CES 2020 و لكن لسوء الحظ لم يصرح أي تاريخ إصدار لـ PS5.

والغريب كذلك في إصدار Sony أن شعار PS5 لم يأتي مختلفاً عن PS4 فقط تم إضافة 5 بدلاً من 4.

2. سيارة كهربائية بالكامل من شركة Sony سيارة ( Vision -S )

فاجأت شركة سوني الجميع في معرض CES بالإعلان عن سيارة سيدان من صناعتها تعمل بالكهرباء بالكامل ، والمميز في صناعة هذه السيارة مشاركة شركات كبيرة شركة بلاك بيري ونفيديا و كوالكوم في تطويرها، لذلك قد تأتي السيارة بفخامة وذكاء لا يقاوم.





أغرب تقنيات النقل بمعرض الإلكترونيات CES:

سيارة هوندا المذهلة:

جذبت سيارة هوندا المذهلة الأنظار في اليوم الرابع من الحدث ، حيث جاءت تجمع بين العديد من تقنيات القيادة الجديدة، المصممة لمساعدة السائقين على التبديل بسلاسة بين الوضعين اليدوي والتحكم الذاتي.



مجموعة رينسبيد تكشف عن سيارة تشبه لوح التزلج

كشفت مجموعة رينسبيد التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أحدث سياراتها ” ميتروسناب، حيث جاءت السيارة بهيكل يشبه لوح التزلج وتبدو وكأنها حافلة صغيرة مستقبلية.

شركة ويلو الفرنسية تكشف عن دراجة ثلاثية العجلات

كشفت شركة “ويلو” الفرنسية عن دراجة ثلاثية العجلات مستدامة 100%، حيث تنتج الطاقة من الألواح الشمسية الموجودة على السطح.



شركة كيك التي تتخذ من السويد مقراً لها تكشف عن دراجة تعمل على الطرق الوعرة:

كشفت شركة كيك عن دراجة شحن تعمل على الطرق الوعرة ، وهي تعمل بالكهرباء، ويمكن للركاب تخصيص الدراجة لأنواع مختلفة من الرحلات.

شركة سماسيركل تكشف عن دراجة صغير بحلقتين متصلتين:

أعلنت شركة سماسيركل التي تتخذ من الصين مقراً لها عن دراجة كهربائية تتسم بالبساطة والخفة في الوزن لتكون حلقتان صغيرتان متصلتان يمكن طويهما، لتلائم الدراجة حقيبة الظهر أو حقيبة السفر.

شركة ناين بوت سيغواي تكشف عن مفهوم آخر للتنقل:

كشفت شركة ناين بوت سيغواي عن مفهوم آخر للتنقل، من خلال كرسي “إس بود” المتحرك، وهو عبارة عن كرسي بذراعين تم تصميمه للشوارع الحضرية.



يخت يسمح التواصل مع بإستخدام الأوامر الصوتية:

كان من أغرب ما ظهر في هذا المعرض يخت وهوعبارة عن قارب بطول 40 قدماً، مزود بقدرات الرسو التلقائي، ويسمح للركاب بالتواصل معه باستخدام الإيماءات والأوامر الصوتية.





شركة إيرونكست

أظهرت شركة إيرونكست خلال المعرض نموذج مصغر لـ “الجندول الطائر” المصمم كناقل شخصي. ويستخدم الجندول ما يسمى “الجاذبية رباعية الأبعاد” للحفاظ على حجرة الركاب مستقرة حتى أثناء الاضطرابات.



9. شركة هيونداي تكشف عن سيارات طائرة:

كشفت شركة هيونداي عن نيتها في إنتاج سيارات طائرة على نطاق واسع لصالح أوبر، مما يجعل فكرة التاكسي الجوي أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.





عام تلو الآخر تتنافس كبرى الشركات بإصدار أحدث التقنيات والأجهزة التي تسهل الحياة ، ولكن السؤال المحير في كل عام ، مع كل هذا التطور إلى أين سيصل العالم؟ هل ستحل التكنولوجيا محل الإنسان في جميع مجالات الحياة؟ هل يعتبر هذا التطور إيجابي أم سلبي؟ الأعوام القادمة قد تجيب عن هذه التساؤلات؟!