شاهد: LG تكشف عن الجيل الثاني من جهازها CineBeam 4K المبتكر (صور)

LG تكشف عن الجيل الثاني من جهازها CineBeam 4K المبتكر

أعلنت إل جي عن طراز الجيل الثاني من جهاز العرض الضوئي القصير “CineBeam 4K” المبتكر والذي سيتم كشف النقاب عنه في معرض CES 2019.

وكان أول جهاز عرض ليزر قصير المدى (UST) قد تم طرحه في معرض CES 2018 قادرًا على إنتاج شاشة بحجم 150 بوصة قرار 4K، وكان سعره 3000 دولار، وتم تصميمه كبرج صغير يمكن وضعه على الأرض ليعرض على الحائط.

من ناحية أخرى، تتميز نسخة الجيل الثاني بتصميم عملي يشبه إلى حد كبير مكبر الصوت الذكي الذي يمكن وضعه مباشرة تحت الحائط على خزانة.

ووفقًا لشركة LG، يمكن لطراز الجيل الثاني عرض شاشة مقاس 90 بوصة بدقة 4K وبمسافة بوصتين فقط من الجدار.

والأكثر إثارة للإعجاب هو أن حجم الشاشة يزيد إلى 120 بوصة إذا تم وضع جهاز العرض على إرتفاع سبعة بوصات من الحائط. معظم المواصفات لم يتم الكشف عنها بعد، لكن إل جي وعدت بأن جهاز العرض سوف يقدم ما يصل إلى 2500 لومن من لمعان ANSI و دقة 4K UHD.

بالنسبة إلى الاتصال، ستحتوي على منافذ USB وإيثرنت، وستدعم منافذ HDMI تقنية ThinQ AI من LG للأوامر الصوتية مثل أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة الأخرى التابعة للعلامة التجارية.

ولم يتم الإعلان عن السعر أو تاريخ الإصدار، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجهاز في معرض CES 2019 الذي يبدأ في غضون بضعة أسابيع.

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