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MSI ومرسيدس إي إم جي يطلقان حاسوبًا فاخرًا للألعاب - تعرف على ميزاته

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 01:02
شركة MSI

كشفت شركة MSI  اليوم الثلاثاء عن تعاونها مع مرسيدس إي إم جي Mercedes-AMG  "علامة السيارات الرياضية الشهيرة"، من إطلاق حاسوب الألعاب  Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

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شركة MSI تتعاون مع  مرسيدس إي إم جي ويطلقان حاسوب ألعاب

وأُعلن عن التعاون هذا خلال مشاركة MSI  في معرض التقنية التجاري (كمبيوتكس) Computex تحت شعار "جرّب إرث الفخامة والسرعة"، وقالت الشركة عن هذا التعاون إنه غير مسبوق ويقود تجربة الألعاب المطلقة الفاخرة.

ويمتاز الحاسوب الجديد بتصميمه الفاخر، إلى جانب هيكل مصنوع من  سبيكة الألمنيوم والمغنيزيوم. كما يتميز أيضًا بخفة وزنه حيث يزن  1.99 كغ، وسماكة 19.95 ملم.

مواصفات حاسوب شركة MSI:

  • جيل ثالث عشر من معالج (إنتل كور آي9-13900 إتش) Intel Core i9-13900H 
    14 نواة
    تردد 5.4 جيجاهرتز.
    مثالي لإنشاء المحتوى
    مثالي لـ الألعاب.
    شاشة ستيلث 16 مرسيدس-أي إم جي موتورسبورت
    شاشة من نوع (أولد) OLED بمقاس 16 بوصة وبدقة 3,840×2,400 بكسل.
    ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (دي دي آر5) DDR5 بحجم يصل إلى 64 جيجابايتًا
    كاميرا ويب بدقة FHD 
    دعم تقنية الأشعة تحت الحمراء.
    دعم تقنية (واي فاي) المتطورة Intel Killer AX Wi-Fi 6E 
    دعم تقنية البلوتوث 5.3. 
    مكبري صوت
    أربعة مضخمات للصوت.
    منفذ (يو إس بي-سي) USB-C 3.2 Gen2
    منفذ من نوع USB-C Thunderbolt 
    دعم تقنية الشحن
    منفذ نوع USB Type-A 3.2 Gen2
    منفذ لقراءة بطاقات الذاكرة الخارجية
    منفذ ن نوع HDMI 2.1 
    إمكانية ربطه بشاشة بدقة 8K ومعدل تردد قدره 60 هرتزًا أو شاشة بدقة 4K ومعدل تردد قدره 120 هرتزًا.

ويأتي حاسوب إم إس إي بـ 3 طرز وهم:

  • A13VG مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4070) NVIDIA GeForce RTX 4070
    A13VF مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4060)
    A13VE مع بطاقة الرسومات (إنفيديا جيفورس آر تي إكس 4050).

ولم تعلن الشركة بعد عن سعر الحاسوب فيما تعتزم طرحه في النصف الثاني من العام الحالي.

 

كلمات دالة:شركة MSI

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