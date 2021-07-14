عبد الله مشايخ يعلنها.. أرغب بالزواج من امرأة حامل!

تكشف منصات التواصل الاجتماعي لنا يومًا بعد يوم شخصيات "فارغة" تتفنن في تقديم المحتوى الفارغ بهدف زيادة عدد متابعيهم فيحصدوا مئات ملايين المشاهدات بلا أي سبب منطقي لهذا.

من هذه الشخصيات شاب يدعى عبدالله مشايخ وهو أحد مشاهير سناب شات السعوديين والذي أثار الجدل بقصص متنوعة كان آخرها إعلان رغبته بالزواج من فتاة حامل.

وقال عبدالله مشايخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" بأنه يرغب بالزواج من سيدة حامل يكون زوجها قد توفاه الله في حادث سير أو استشهد على الحد الجنوبي وبأن من حقه أن يتزوج "تجريبًا" قبل ان يخوض تجربة الزواج "الرئيسي".

ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكمل عبدالله مشايخ تصريحه المثير للجدل وبأن الفتاة الحامل التي يرغب بالزواج منها عليها أن تكون "مطيعة" و"عفيفة" و"شريفة" وأن تنفذ أوامره حتى أن عليها العمل حتى تصرف عليه.

وعبر وسم "#مشايخ_يعلن_زواجه_التجريبي" أعرب رواد موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من تصريح عبدالله مشايخ وطالبوا بمحاسبته.

السوشل ميديا أظهرت لنا بعض الحمقى

ايش هذا الكلام هذا زواج متعه عند الروافض

احنى ابناء السنه تحت راية التوحيد لانقبل هذا الكلام

الإسلام أعز المرأه وليست سلعه للتجارب

اتمنى تم القبض عليه #مشايخ_يعلن_زواجه_التجريبي pic.twitter.com/8StcZSG1Ev — يحيى، (@yahya73344) July 13, 2021

وكتبت إحدى المغردات: "والله لو من البنات ما أوافق عليك ولو بعد مية سنه طالما مو قد المسؤولية ماله داعي تقدم على هالخطوة اللي اكبر منك بمراحل".

#مشايخ_يعلن_زواجه_التجريبي والله لو من البنات مااوافق عليك ولو بعد مية سنه طالما مو قد المسؤولية ماله داعي تقدم على هالخطوة اللي اكبر منك بمراحل — أم الاميرة جوري 🌸 (@iopiop26230296) July 13, 2021

وعلقت أخرى قائلةً: "النساء صارت فئران تجارب للحمقى السخافة والسذاجة لايمكن أن تبقى لدى المشاهير ألا بفعل الوقود المستمر وذلك أعني الأعداد الهائلة من المتابعين لهم فلماذا لا يتم قطع الوقود عنهم حتى يعرفون قيمتهم الحقيقية".

#مشايخ_يعلن_زواجه_التجريبي -- النساء صارت فئران تجارب للحمقى السخافه والسذاجه لايمكن ان تبقى لدى المشاهير الا بفعل الوقود المستمر وذلك اعني الأعداد الهائله من المتابعين لهم فلماذا لايتم قطع الوقود عنهم حتى يعرفون قيمتهم الحقيقيه ... — ( قديم الغوص ) (@DAutWnHvLEHxW4A) July 13, 2021

وبعد تعرضه لانتقادات عارمة، ظهر عبدالله مشايخ في مقطع فيديو قدم من خلاله اعتذارًا رسميًا عن تصريحه المريب، وقال بأنه كان تحت تأثير المهدئات والأدوية ولم يكن مدركًا لما يقوله.

وطالب عبدالله مشايخ من متابعيه الدعاء له بالشفاء وبأنه لا يقصد الإساءة لأي أحد.

وكان عبدالله مشايخ قد أثار الجدل مؤخرًا حين انتشرت شائعة انتحاره بعد تعرضه للتنمر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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