أبو إياد يشتم وزير الاتصالات .. وهيئة الإعلام تستدعيه

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية استدعائها أحد الجيمرز (لاعب يوتيوب) بعدما تلفظ بعبارات نابية في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل بأنه المشهور أبو إياد.

وأصدرت الهيئة بيانًا رسميًا عبر موقعها الإلكتروني ونشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي أكدت فيه استدعاء اليوتيوبر لعرضه محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع المعمول به في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان الهيئة: "استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الخاص بالألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع".

وأضاف البيان: "يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأكدت الهيئة في بيانها عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

السعودي أبو إياد يشتم وزير الاتصالات

وفي الوقت الذي لم تكشف الهيئة في بيانها اسم اليوتيوبر إلا أن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا بأن يكون الشخص المعني هو أبو إياد لإثارته الجدل بمقطع فيه هاجم فيه وزير الاتصالات وشركة الاتصالات وتلفظ بعبارات نابية.

وتناقل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه اليوتيوبر أبو إياد وهو يوجه رسالة شكوى عن جودة الإنترنت، قبل عدة أيام، متلفظًا بألفاظ نابية.

أبو إياد يعتذر من وزير الاتصالات

ولاحقًا نشر أبو إياد مقطع فيديو آخر أكد من خلاله أن ما قاله من ألفاظ خرج دون إرادته، معلقًا بالقول: والله من القهر طلع الكلام.

وشدد على أنه قرر الخروج بكامل إرادته، دون ”ضغط من أحد“، لافتا إلى أنه تلقى دعوة من وزارة الاتصالات لمقابلة وزيرها، لإيصال صوته وصوت المواطنين بشأن مشاكل شبكة الإنترنت.

وأكد أنه متفائل جدًا بمخرجات الاجتماع المقرر عقده معه، معتبرا أن الدعوة تدل على حرص الوزير على الاستماع للمواطنين.

وأوضح الجيمر أبو إياد أن ما بدر منه في المقطع المعني كان من معاناته المستمرة، إذ سبق وحاول حل مشكلة سرعة الإنترنت مدة عامين دون فائدة“، مبينا أنه ”شخص لا يحب المشاكل وإثارة الرأي العام، وإنما شهرته جاءت من خلال صناعة المحتوى“.