مشروب جديد من كوكا كولا مع الموسيقي مارشميلو .. هل لك أن تتوقع النكهة؟

حين تسمع أن شركة كوكا كولا تعاونت في إصدارها الجديد من المشروبات الغازية مع الـ"دي جيه" العالمي كريستوفر كومستوك، المشهور بلقب "مارشملو – Marshmello"، قد يخطر ببالك أن النكهة الجديدة ستكون بطعم الـ"مارشميلو"، لكن الأمر ليس كذلك.

وكشفت شركة كوكا كولا أن نكهة مشروبها الجديد عبارة عن مزيج منعش من النكهات المفضلة لدى الفنان وهي الفراولة والبطيخ، وهو إصدار مختلف من نوعه أثار فضول الكثيرين لتجربة الفواكه مع المشروبات الغازية.

وحول المنتج الغازي الجديد، قال مارشميلو في بيان صحفي: "صنعنا مزيجًا حيويًا من النكهات المفضلة لدي في هذا المزيج الجديد كليًا، أعتقد أنه مذاق رائع وآمل أن يحبه المعجبون أيضًا".

ويُعد مارشميلو أول فنان يشارك في صنع مشروب مع شركة "كوكا كولا – Coca-Cola" العالمية.

كوكا كولا X مارشميلو

يتميّز مشروب كوكا كولا X مارشميلو الجديد بتصميم خارجي مختلف كليًا عن تصاميم "كوكا كولا" السابقة، فتأتي العلبة نحيلة وطويلة باللون الأبيض وعليها شعار مارشميلو المميز.

أما بالنسبة لنكهة المشروب، فسيكون باللون البني وليس مائل إلى الحمرة كما يظن البعض باعتباره مزيجًا من الفراولة والبطيخ مع الصودا.

أما فيما يتعلق بالنكهة، فإن طعم مشروب كوكا كولا X مارشميلو يشبه طعم الفراولة والبطيخ - الفراولة في الغالب - ولكن هناك أيضًا القليل من نكهة الزنجبيل.

أين تباع كوكاكولا X مارشملو الجديدة

تم طرح الإصدار الجديد من كوكا كولا في الأسواق الأمريكية بشكل حصري من 11 يوليو.

سيتم إطلاق الإصدار المحدود من مارشملو في أمريكا اللاتينية اعتبارًا من 15 يوليو لفترة محدودة في إصدار خالٍ من السكر، وسيتوفر هذا المنتج في المكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وباراغواي، وكذلك في بلدان مختارة حول العالم، بما في ذلك كندا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وغيرها.

الذكاء الاصطناعي في مشروب كوكاكولا X مارشملو

سيتمكن المعجبون من مسح رمز الاستجابة السريعة على علبة كوكاكولا X مارشملو ليتم نقلهم إلى مقر إبداعات Coca-Cola، حيث سيحول الذكاء الاصطناعي مشاعرهم أثناء استماعهم لأغنية Marshmello الحديثة إلى قطعة مخصصة من Coca.

مارشميلو

هو لقب المنتج والـ"دي جيه" العالمي كريستوفر كومستوك (Christopher Comstock).

أول صعود له على المستوى العالمي كان بعد مزجه لأغنية الدي جي زيد (بالإنجليزية: DJ zedd)‏. بعدها قام بإنشاء عدد من الأغاني رفقة فنانين معروفين أمثال "عمر لينكس - Omar linX"‏ و"أوكاي- Ookay" و"جوز – jauz".

إطلاقه الأغاني لم يتوقف عند هذا الحد ففي أواخر شهر أغسطس قام دي جي رفقة مغني البوب الأمريكي خاليد بإطلاق أغنية Silence‏ ولقيت الأغنية نجاحًا معتبرًا باحتلالها للمركز 43 في قائمة أحسن مائة أغنية في الولايات المتحدة الأمريكية بيلبورد هوت 100 والمركز الأول المخصص الأغاني الإلكترونية في المملكة المتحدة.