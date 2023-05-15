أجندة الأحداث الملكية المقبلة في الأردن .. أبرزها زفاف ولي العهد الأمير الحسين

البوابة - نجحت العائلة المالكة الأردنية في دخول دائرة الأضواء العالمية وأصبحت أخبارها تحظى باهتمامٍ منقطع، النظير خاصة بعدما شاركت مع العالم أجمع تفاصيل احتفالاتها الملكية ومناسباتها الرسمية التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

وتستعد الأسرة الهاشمية الأردنية لقائمة طويلة من الأحداث الملكية، والفعاليات الحماسية، والمفاجآت المذهلة خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد تحرض على مشاركة جميع تلك التفاصيل مع أبناء شعبها، الذين ينتظرون ويترقبون كل ما هو جديد.

واستكمالًا للاحتفالات السعيدة التي تشهدها الأسرة المالكة الهاشمية من بعد زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وخطوبة ولي العهد الأردني، من المقرر أن يشهد الشارع الأردني العديد من الأحداث الملكية السارة والتي ستحظى بالتأكيد على اهتمامٍ إعلامي على مستوى العالم أجمع.

أجندة الأحداث الملكية المقبلة في الأردن

نستعرض لكم السطور التالية، أجندة الأحداث الملكية المقبلة في الأردن والتي يجري التحضير لها على قدم وساق، وهي:

في 12 مايو 2023: احتفلت الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني بتخرجها من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس في علم الآثار.

في 22 مايو 2023: مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بدعوة من الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا دعوة لعدد من وجهاء العشائر وكبار المسؤولين في الدولة الأردنية.

في 24 مايو 2023: حفل تخريح الأمير هاشم من مدرسة King's Academy في العاصمة الأردنية عمان.

في 25 مايو 2023: عيد الاستقلال الأردني الـ77.

في 31 مايو 2023: مأدبة غداء بمناسبة الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف.

في 1 يونيو 2023: مراسم حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة في قصر زهران ومن ثم الموكب الملكي نحو قصر الحسينية بحضور عدد محدود من المدعوين.

أحداث ملكية شهدتها العائلة الهاشمية مؤخرًا

في 5 يوليو 2022: أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة للأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

في 17 أغسطس 2022: أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة الأمير الحسين من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في منزل والد العروس في العاصمة السعودية الرياض.

في 12 مارس 2023: عقد قران وزفاف الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس في قصر بيت الأردن، مقر إقامة العاهل الأردني عبدالله الثاني وعائلته، بحضور عدد من الأمراء والأميرات من العائلة الهاشمية ومجموعة من الأصدقاء من عدة دول صديقة وشقيقة.

تفاصيل زفاف ولي العهد الأردني

مع بقاء 15 يومًا على زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة، أصدر الديوان الملكي الهاشمي مجموعة من التفاصيل حول هذا الحدث الملكي المنتظر.

ووفقًا لما هو متبع في الأردن، فإن مراسم حفل الزفاف تتضمن عقد قران الزوجين بحضور عائلتي العروسين قبل أن تبدأ المراسم الملكية والتي تتضمن موكبًا ملكيًا في أهم شوارع العاصمة الأردنية عمان ومن ثم حفل عشاء خاص يقام لضيوف يتم دعوتهم مسبقًا.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله ستتم في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان، ويعد من أهم وأشهر القصور الملكية في الأردن.

الموكب الملكي

بعد انتهاء مراسم عقد القران في قصر زهران، سينطلق العروسان في موكبٍ ملكي في شوارع العاصمة الأردنية عمان.

حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية

سيتجه الموكب الملكي نحو قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء لعدد من المدعوين والضيوف الذين سيأتون من جميع أنحاء العالم.

ولن يتم بث تفاصيل حفل استقبال ومأدبة عشاء في قصر الحسينية.



