بعد 30 عامًا.. شاهد بطاقة زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا

البوابة - مع حفل زفاف وشيك لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف، أعاد رواد مراقبو الأحداث الملكية نشر تفاصيل أحداث ملكية سابقة وحفلات زفاف ملكية شهدتها العائلة المالكة في الأردن وفي مقدمتها حفل زفاف العاهل الأردني عبدالله الثاني من الملكة رانيا.

وبعد 30 عامًا من حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم للملك عبد الله بن الحسين (حين كان أميرًا) من الآنسة رانيا الياسين، أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بطاقة الدعوة لحفل الزفاف الذي أقيم في قصر زهران في 10 حزيران / يونيو 1993.

بطاقة دعوة زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا

وأظهرت الصورة المتداولة بطاقة دعوة لحفل غداء أقامه الملك الراحل الحسين بن طلال بمناسبة زفاف نجله الأكبر الملك عبدالله الثاني (الأمير آنذاك) على الآنسة رانيا الياسين (الملكة رانيا).

وبحسب الصورة المتداولة، فقد أقيم الحفل الغداء في الديوان الملكي الهاشمي (مضارب بني هاشم) بتاريخ 8 حزيران 1993 قبل يومين من حفل الزفاف الملكي.

وتاليًا نص الدعوة:

حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم،

وبمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن الحسين المعظم والآنسة رانيا الياسين

يسر رئيس التشريفات الملكية دعوتكم إلى حضور حفل الغداء الذي سيقام في مضارب بيني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي يوم الثلاثاء الواقع في 17 ذي الحجة سنة 1413 هجرية الموافق 8 حزيران 1993 ميلادية.

زواج الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا

تزوج الملك عبد الله بن الحسين (حين كان أميرًا) من الآنسة رانيا الياسين في 10 حزيران / يونيو 1993 في حفل زفافٍ رسمي أقيم في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان بحضور أفراد من العائلة المالكة في الأردن وعدد من الأصدقاء في الدول الشقيقة والصديقة.

وارتدت الملكة رانيا في الموكب الرسمي لحفل زفافها فستانًا صُنعه خصيصًا لها مصمم الأزياء البريطاني "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield" من الساتان والحرير الثقيل مع زخارف الأزهار الذهبية.

وتميّز فستان الملكة رانيا الأول بأكمامه القصيرة وياقتين عريضتين مطرزتين بالذهب، وعليها سترة تغطي الجزء العلوي من الفستان وحزام كبير يثبته في مكانه.

أما تنورة فستان زفاف الملكة رانيا الأول جاءت بطيّات عديدة مع ذيل طويل، كما ارتدت قفازين من الحرير الناعم.

تسريحة شعر الملكة رانيا

استبدلت الملكة رانيا في حفل زفافها التاج التقليدي بعصابة رأس مطرزة بالخيوط الذهبية تتناسب مع فستانها الأبيض والذهبي.

ولملمت الملكة رانيا شعرها بطريقة أنيقة بالعصابة البيضاء.

أما في حفل الاستقبال الذي تلى الموكب الرسمي، ارتدت رانيا ثوبًا ثانيًا من تصميم "بروس أولدفيلد - Bruce Oldfield" الذي جاء أكثر خفّة وعصرية.

وجاء تصميم الفستان الثاني بدون أكمام مع وظهر على شكل حرف V.

مجوهرات الملكة رانيا

ارتدت الملكة رانيا في حفل زفافها قبل 30 عامًا أقراطًا متدلية من اللؤلؤ، والذي جاء بلؤلؤة صغيرة على شحمة الأذن ولؤلؤة أكبر محاطة بالماس تتدلى منه.