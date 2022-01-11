أحمد الغامدي يدافع عن إلهام شاهين: يجوز للمرأة الصلاة بدون حجاب

دفع الجدل الذي أثير حول الفنانة المصرية إلهام شاهين بظهورها وهي تصلي بدون حجاب الداعية السعودي أحمد الغامدي للخروج بفتوى جديدة من أجل الدفاع عنها ليزيد الأمور غرابة.

ونشر الداعية الغامدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قال فيها: "يجوز للمرأة الصلاة كاشفةً شعرها إذا لم يكن يراها أجنبي" وهو ما اعتبره النشطاء دفاعًا عن الممثلة إلهام شاهين.

وأوضح الداعية الغامدي: "يكفي المرأة في الصلاة أن تستر كامل بدنها بما تشاء إلا وجهها وكفيها وقدميها إذا كان يراها الأجنبي وهي تصلي".

وأضاف: "أما إذا لم يكن يراها اجنبي فلم يصح دليل مرفوع إلى النبي بوجوب ستر المرأة شعرها في الصلاة إذا لم تكن صلاتها أمام أجنبي".

وعبر رواد موقع التدوين "تويتر" عن تعجبهم واستغرابهم من الفتوى للداعية الغامدي واعتبروها دفاعًا عن الفنانة المصرية وأعادوا نشر فتاوى سابقة صادرة عن جهات دينية سعودية والأزهر الشريف تتعلق بحكم صلاة المرأة بدون حجاب.

كما أعدوا نشر فتوى سابقة لرئيس هيئة كبار العلماء الأسبق عبد العزيز بن باز، حيث يقول فيها "يجب على المرأة أن تستر نفسها في الصلاة، ما عدا الوجه يكون عليها جلباب أو ثياب ساترة تستر بدنها كله، والشعر يجب أن يستر ولو في بيتها ولو ما عندها أحد يجب عليها أن تتستر".

وأضاف الشيخ "ابن باز" "النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الحائض يعني البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يعني ساتر، فلا بدّ من ستر شعرها كله وبدنها كله في الصلاة، حتى أقدامها تسترها إما بالجوارب أو بالثوب الساتر المرتخي الذي يستر قدميها".

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت جدلًا واسعًا بظهورها وهي تصلي بدون حجاب خلال جنازة الفنانة مها أبو عوف قبل أيام وركوعها في صلاة الجنازة التي تختلف عن بقية الصلوات والتي لا تتضمن ركوعًا وهو ما دفعها للخروج بتصريح تدافع فيه عن نفسها.

#الهام_شاهين ضعيفه ما قدمها إلا #القبر خلاص أفلست وتبحث عن لفت الأنظار بس حركاتها هنا فعلاً وسخه 😡

ايه ع طاريها أدهم النابلسي قال عليها يا طاهره لما قالت عليه نكره 😂 pic.twitter.com/jj35gDrO3b — نادي 🇸🇦 (@shaman_naji) January 6, 2022

وأكدت شاهين أنها تعرف أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع أو سجود، وأن وقت التقاط الفيديو لها وهي تصلي، كانت تصلي صلاة الظهر، ولم تكن صلاة الجنازة قد بدأت بعد.

وتابعت: "دي مش صلاة الجنازة دي صلاة الظهر، صلاة الجنازة معروف لا فيها ركوع ولا سجود".

وحول صلاتها بدون حجاب، قالت إلهام: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

أحمد الغامدي

أحمد بن قاسم بن أحمد بن وافيه الغامدي هو مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة سابقاً، ومستشار "مركز علوم القرآن والسُّنَّة".

تتلمذ الشيخ أحمد الغامدي على عدد من العلماء في فنون العلوم المختلفة. وله مقالات في عدة صحف ومجلات سعودية، وله عدد من البحوث الحديثية والفقهية والأصولية وعدد من الأرجوزات الشعرية في فنون مختلفة.