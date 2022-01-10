أغنية "مسيطرة" تتسبب في طلاق عروس من زوجها في حفل زفافهما

حلف عريس عراقي يمين الطلاق على زوجته خلال حفل زفافهما بعدما رقصت على أنغام أغنية سورية مستفزة تحمل اسم "مسيطرة" فيما يقال بأنها أسرع قضية طلاق في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام محلية في العراق أن العريس طلق زوجته بعدما رقصت على أنغام أغنية "مسيطرة” للمطربة السورية لميس كان خلال حفل زفافهما وهو ما أثار استياء العريس وعائلته.

ودخلت عائلتا العريس في جدال حول الأغنية الاستفزازية” ليقرر العريس حلف يمين الطلاق على عروسه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أغنية "مسيطرة" بوقوع حالة طلاق، في العام الماضي، انفصل رجل من الأردن عن عروسه بعد أن رقصت على كلمات الأغنية التي تقول كلماتها: "مسيطرة، هخليك مسطرة، طول مانت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة" وهو ما أثار غضب العريس.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من مكان وتوقيت وقوع الطلاق، إلا أن النشطاء أكدوا بأنها وقعت في إحدى صالات الأفراح في الأردن.

وفي ذات الوقت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو قيل بأنه يتعلق بالحادثة ذاتها، وبأن "أغنية" مسيطرة تسببت في مشكلة كبيرة بين شاب وخطبيته.

ويُسمع الشاب في الفيديو وهو يصرخ على خطيبته التي قامت بنشر صورة له وهو يقبل يدها وأرفقتها بأغنية "مسيطرة" وهو ما عرضه لموقف محرج أمام أصدقائه وعائلته وأقاربه الذين قالوا بأن يكون "أرنب سعيد" بدل من أن يكون "أسد تعيس".

يذكر أن أغنية "مسيطرة" تعتبر من أجدد الأغاني في 2021، والتي طرحتها المطربة السورية لميس كان، والتي مثلت كذلك في فيلم تصبح على خير في عام 2017 بطولة الفنان تامر حسني، وبمشاركة الفنانة نور والفنانة مي عمر.

وحققت أغنية "مسيطرة" نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على موقع "يوتيوب"، ووصلت نسبة المشاهدة لفيديو أغنية أنا مسيطرة إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة.

كما حوّل رواد تطبيقي "إنستغرام" و"سناب شات" أغنية "مسيطرة الى ترند (موضة) للرقص على كلماتها واستعراض "سيطرة المرأة" وبأن القرار النهائي بيدها.