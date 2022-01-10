أول تغريدة للأميرة بسمة آل سعود بعد الإفراج عنها .. ماذا قالت فيها؟

وجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود شكرها وتقديرها للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد صدور قرار الإفراج عنها حيث قضت نحو ثلاث سنوات سجن "الحائر" خارج العاصمة الرياض.

ونشرت الأميرة بسمة تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التدوين "تويتر" بعد ساعات من تداول أنباء الإفراج عنها موجهة حديثها لعمه الملك سلمان وابنه الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الأميرة بسمة في تغريدتين كتبتهما باللغتين العربية والإنجليزية: “بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.. كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم..كل شكري وتقديري".

وكانت منظمة القسط لحقوق الإنسان قد أفادت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" يوم أمس الأحد، 9 يناير 2022، بأن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنتها بعد أن تم اعتقالها منذ عام 2019 في سجن "الحائر" شديد الحراسة والواقع خارج العاصمة الرياض.

وفي نوفمبر 2019 زعمت صحيفة DW الألمانية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرة بسمة وابنتها سهود بنت شجاع الشريف في مارس/آذار 2019 قبيل السفر إلى سويسرا لتلقي العلاج دون إعلان سبب الاعتقال والتهم الموجهة لهما.

ونقلت الصحيفة حينها عن مصدر مُقرب من الأميرة لم يرغب في ذكر اسمه لأسباب أمنية، إنه بينما كانت الأسرة على اتصال بالأميرة، لاحظت أنها لم تستطع الحديث بشكل منفتح، ذلك لأن اتصالاتها كانت قيد المراقبة.

وزعمت الصحيفة حينها أن احتجاز الأميرة السعودية يأتي في وقت اكتسبت فيه آراء مماثلة غضب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرى فيه كثيرون حاكمًا فعليًا للبلاد. وربطت تقارير إعلامية سابقة بين هذا الغضب وبين حالات اغتيال واختفاء وسجن وترهيب طالت بعض منتقديه، ومنهم من فروع العائلة المالكة أيضًا.

كما نشرت الصحيفة وثائق تشير إلى أن الأميرة لديها تصاريح للسفر من جدة في 18 ديسمبر من العام الماضي برفقة ابنتها، للحصول على رعاية طبية عاجلة حسب طلب طبيبها السويسري. وقال "ليونارد بينيت" المحامي الذي رتب عملية السفر، لـ DW إن طائرة الأميرة بقيت على الأرض ولم يسمح لها بالمغادرة.

وقال "بينيت" إنه بعد حوالي شهرين من تلك الواقعة "اختفت الأميرة تمامًا ولم نعد نعرف أين هي، ولم يكن أحد يعرف مكانها، كنا نخشى الأسوأ بالفعل". ولكن بعد محاولات متواصلة للاتصال بها "عادت إلى الظهور، وبدت وكأنها رهينة".

وعلى الرغم من أن السجلات تظهر أن الرحلة كانت متجهة إلى جنيف، إلا أن المحامي "بينيت" قال إنه كان من المقرر أن تسافر الأميرة عبر تركيا والتي تعتبرها الرياض دولة معادية (في ذلك الوقت)، ما جعل الرحلة تثير شكوك البعض.

الأميرة بسمة آل سعود

بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود (1 مارس 1964)، هي كاتبة وناشطة إعلامية سعودية في مجال حقوق الانسان ولها رؤية خاصة بالشأن العربي وتفاعلاته مع الشأن الدولي من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية، حيث ركزت جُل وقتها وطاقاتها لتسليط الضوء على الأمور الاجتماعية وخلق فهم للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء اللبلاد العربية والعالم.

وُلدت بسمة في الرياض، وهي المولود رقم 115 للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ووالدتها هي الأميرة جميلة مرعي والتي ترجع أصولها إلى منطقة اللاذقية بسوريا. هي الأخت الصغرى لسبعة أشقاء يُعرفون بآل خالد نسبة للأخ الأكبر الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيس الحرس الوطني سابقًا.