"لا شيء مستحيل" .. أديداس تختار لاعبة سودانية محجبة في حملتها الجديدة

تواصل شركة "أديداس" الألمانية، المتخصصة في بيع الملابس والمعدات الرياضية، الاحتفاء بالمرأة من خلال إطلاق حملة "لا شيء مستحيل" والتي تعاونت فيها مع العديد من اللاعبات من ضمنهن اللاعبة البريطانية ذات الأصول السودانية أسماء البدوي.

وذكرت الشركة الألمانية بأنها اختارت الاحتفاء بالنساءِ المؤثرات في الرياضة والأزياء والثقافة، ومن ضمنهن أسماء البدوي، لتمثيل الرياضيات المحجبات في حملتها "لا شيء مستحيل".

وأوضحت الشركة بأن هذه الحملة جاءت انطلاقًا من الاعتقاد بأن الرياضة لديها القدرة على تغيير الحياة، لذا فهي ستقدم المساعدة لأولئك الذين يكسرون الحواجز ويقودون المساواة بين الجنسين، داخل وخارج مجال الملاعب.

وقالت رئيسة التسويق العالمي في أديداس، فيكي فري: "نسعى من خلال حملتها الجديدة (لا شيء مستحيل) توحيد مجتمع قوي ومتنوع من خلال لاعبات نجحن في تغيير اللعبة، فنحن نرى قوتهم، ونحتفل بالإمكانيات التي يرونها، ونشارك في التفاؤل الذي ينتهزون به الفرص".

ووجهت "أديداس" دعوة لجميع النساء للاستمرار في جعل المستحيل ممكنًا كل يوم.

وذكرت بأن منتجات “أديداس” لعام 2022 ركزت على احتياجات المرأة في الرياضة، مثل حذاء Ultraboost 22 المصمم لمعالجة الاختلافات بين ارتفاع مشط القدم للذكور والإناث، وشكل الكعب، واتجاهات دورة المشي؛ مؤكدة بأنها ستستمر في إطلاق ابتكارات على مدار العام - بدءًا بنهج جديد تمامًا لحمالات الصدر الرياضية.

وكجزء من هذا الالتزام بإبراز دور المرأة في عالم الرياضة، نشرت شركة "أديداس" سلسلة أفلام "لا شيء مستحيل - Impossible Is Nothing" لنقل قصص وتجارب نساء من جميع أنحاء العالم جعلن المستحيل ممكنًا، ومنها لاعبة كرة سلة السودانية البريطانية والناشطة الرياضية أسماء البدوي.

وكانت أسماء قد دخلت التاريخ في 2014 حين دخلت عالم الرياضة ونجحت في إلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة السلة على ارتداء الحجاب الإسلامي في لعبة كرة السلة للمحترفين.