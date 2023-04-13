أردني يأكل أذني شخصين في مشاجرة.. وهذه عقوبته

البوابة - قررت محكمة التمييز الأردنية الرد بالتأييد على قرار محكمة استئناف عمان بالحكم على مواطن أردني بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعدما أدين بـ"أكل" أذني شابين إثر خلافٍ حاد نشب بينهم في وقت سابق.

قررت محكمة التمييز الأردنية الرد بالتأييد على قرار محكمة استئناف عمان بالحكم على مواطن أردني بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بعدما أدين بـ"أكل" أذني شابين إثر خلافٍ حاد نشب بينهم في وقت سابق.

وفي التفاصيل التي كشفتها وسائل إعلام محلية في الأردن، فقد نشب خلاف بين المتهم والمشتكين أثناء تواجدهم في إحدى مناطق العاصمة عمان تطوّر إلى مشاجرة عنيفة حين انقض المتهم على المشتكي الأول وتسبب بقطع جزء (الصيوان) من أذنه وتشكيل عاهة جزئية لها منظر العاهة الدائمة وجرح أذن الآخر ما سبب ايذاءه.

وتم نقل المشتكين إلى الطب الشرعي الذي كشف بأن جزء من صيوان أذن المشتكي الأول انقطع، فيما عولج الجرح في أذن المشتكي الثاني حيث أسقط حقه الشخصي عن المتهم.

وخلال المحاكمة، وجدت المحكمة أن ما قام به الجاني يشكل كافة أركان وعناصر "جناية إحداث عاهة دائمة" و"جُنحة إيذاء" وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وهو ما لم يقبله ودفعه للطعن به أمام محكمة استئناف عمان التي قررت تأييد الحكم بالنسبة لتهمتي إحداث عاهة والإيذاء.

ولم يقبل المتهم بالحكم أيضًا، فقام بالطعن تمييزًا لدى محكمة التمييز التي بدورها أيّدت الحكم، وقالت في حكمها الصادر قبل أيام أن أفعال المتهم المتمثلة بقضم أذن المشتكي الأول ما أفقده جزءا من صيوان الأذان إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة جزئية له مظهر العاهة الدائمة.