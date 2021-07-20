أسرة خاصة لمنع ممارسة الجنس في أولمبياد طوكيو.. كيف فعلتها اليابان؟

زعمت تقارير بأن الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2021 تم إعطاؤهم أسرة "ضد ممارسة الجنس" من أجل ردع أي عمل خارج الساحة الرياضية.

وبحسب الصور التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، فإن الأسرة صنعت بالكامل من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير وقد تم صنعها من قبل شركة Airweave اليابانية.

وانتشرت شائعات مفادها أن الأسرة الصديقة للبيئة مصممة للانهيار تحت الضغط أي حين ينام أكثر من شخص عليه وبالتالي سيحبط السرير أي محاولة لممارسة الجنس عليها وسط ارتفاع حالات الإصابة بـ COVID-19.

وقال عداء المسافات الأمريكي والحائز على الميدالية الأولمبية "بول شيليمو" أن الأسرة قد تم تشييدها من أجل "تجنب العلاقة الحميمة" من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021

وزعم "تشليمو" أن "الأسرة التي سيتم تركيبها في قرية طوكيو الأولمبية ستكون مصنوعة من الورق المقوى، وهذا يهدف إلى تجنب العلاقة الحميمة بين الرياضيين، سوف تكون الأسرة قادرة على تحمل وزن شخص واحد لتجنب المواقف التي تتجاوز الرياضة."

وسرعان ما انتشرت تغريدة "تشليمو"، حيث تمت مشاركتها أكثر من 10000 مرة وأعجبت بها أكثر من 26000 مرة على منصة التواصل الاجتماعي.

حقيقة الأسرة المقاومة لمملارسة الجنس

صور لاعب الجمباز الأيرلندي "ريس ماكلينغان" نفسه وهو يقفز بشكل متكرر على سرير داخل قرية طوكيو الأولمبية لدحض هذا الادعاء.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

وتابع وهو يقفز على السرير: "في حلقة اليوم من الأخبار الكاذبة في الألعاب الأولمبية، من المفترض أن تكون الأسرة ضد للجنس، إنها مصنوعة من الورق المقوى.. نعم، لكن من الواضح أنها من المفترض أن تنكسر بسبب أي حركات مفاجئة”.

ويختتم ماكلينغان في المقطع الذي مدته 14 ثانية والذي تمت مشاهدته أكثر من 820 ألف مرة منذ نشره على موقع تويتر يوم الأحد "إنه مزيف. أخبار مزيفة".