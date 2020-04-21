أسطورا التنس "نادال" و"فيدرر" في بثٍ مباشر على "إنستغرام".. و41 مليون شخص يتابعون الحوار

دفع الحجر الصحي المفروض على سكان الكرة الأرضية بسبب فيروس "كورونا" الكثير من المشاهير حول العالم للجوء الى مواقع السوشال ميديا من أجل التواصل مع جماهيرهم ومتابعيهم عبر العالم الافتراضي.

فمساء كل يوم، يتسمّر مئات المشاهير والمؤثرين أمام تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل:"تيك توك" ويتحدثون مع متابعيهم في مواضيع مختلفة أو يجيبون على أسئلة الجماهير ومنهم من يغني أو يعزف على آلة موسيقية.

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في حين يجري بعض المشاهير بثًا مشتركًا مع زميله أو منافسه في المجال، تمامًا كما فعل التنس الإسباني "رافائيل نادال" حين انضم لبثٍ مباشر نظمه صديقه ومنافسه في اللعبة السويسري "روجيه فيدرير" عبر حساباتهما الرسمية على تطبيق "إنستغرام".

وتابع الاتصال بين "نادال" و"فيدرير" نحو 41 مليون شخص حول العالم.

وفي بداية البث، وجد "نادال" صعوبة في التواصل مع "فيدرير"، ما أثار سخرية النجم البريطاني "آندي موراي" في التعليقات: "بإمكانه الفوز بـ52 بطولة جراند سلام، ولكنه لا يعرف كيف يستخدم إنستغرام".

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من جانبه، أشار نادال مازحًا "نحن كبار على استخدام هذه التقنيات".

وسأل "فيدرير" صديقه "نادال" عن آخر مرة أمسك فيها بالمضرب، ليرد عليه الأخير في بطولة إنديان ويلز، وقال "نادال" في هذا الصدد "أتمنى أن أتذكر أي شيء عند العودة".

من جانبه، أوضح "فيدرير" أنه تدرب مرات عديدة ضد الحائط، كما أوضح لمتابعيه عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.