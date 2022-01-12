أطفال سعوديون يقابلون متسابق برالي داكار .. ورد فعلهم تخطف القلوب

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع مقطع فيديو يُظهر عفوية أطفال منطقة وادي الدواسر ورد فعلهم حين رأوا أحد سائقي الراليات المشارك في سباق رالي داكار 2022 الذي تحتضنه السعودية.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي التقطه سائق الراليات الإيطالي "دانيلو بيتروشي" اللحظة التي التقى فيها مجموعة من الأطفال السعوديين وفرحتهم برؤية نجم عالمي ربما يجهلون هويته لكنهم أعجبوا بدراجته وهيئته الغربية.

Today I had other issues with the bike that stops again, don’t understand why. Angry apart, things that makes me happy it’s giving emotions to the people, like these child today pic.twitter.com/mQhTjQc1zm — Danilo Petrucci (@Petrux9) January 11, 2022

وقام الدراج الإيطالي الشهير بتصوير عدد من الأطفال وهو يلتقي بهم في وادي الدواسر، حيث تمنوا له بالفوز بالمركز الأول.

وفي الوقت الذي لم يفهم أي طرف اللغة التي يتكلم بها الطرف الآخر، لكن فرحة الأطفال ورد فعلهم لفت السائق الشهير وقام بنشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق "دانيلو بيتروشي" مقطع الفيديو بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قال فيها: "اليوم كانت لدي مشاكل أخرى مع الدراجة التي توقفت مرة أخرى، لا أفهم لماذا. بغض النظر عن الغضب الذي شعرت به، لكن الأشياء التي تجعلني سعيدًا أنها تعطي المشاعر للناس، مثل هؤلاء الأطفال اليوم".

وحظي مقطع الفيديو على إعجاب عدد من الحسابات العالمية الكبيرة، مؤكدين على أن هذا الحدث العريق "رالي داكار 2022" الذي تحتضنه السعودية؛ يعتبر نقلة نوعية، خصوصًا لمرحلة الناشئة.

وشهدت النسخة الثالثة على مستوى السعودية و44 من رالي داكار العالمي أهمية كبيرة هذا العام من حيث عدد المتسابقين الذي وصل الى أكثر من 650 رياضيًا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

كما يضم السباق بنسخته الحالية 430 مركبة في مختلف الفئات، و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك"، كما يشمل مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، سيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية.

وسيختبر الرالي العريق في نسخته الـ 44 قدرات وإمكانات المشاركين على التحمل، مرورًا بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في السعودية، في مسافة إجمالية تقدر بـ 8375 كيلومترًا، منها 4258 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

دانيلو بيتروتشي

ولد في 24 أكتوبر 1990 في تيرني، إيطاليا، هو متسابق دراجات نارية إيطالي.

نافس في بطولة العالم للموتو جي بي، وفاز بسباقين في بطولة العالم للدراجات النارية، وفاز أيضًا ببطولة سوبربايك الإيطالية (CIV) في عام 2011.