ببطنٍ مكشوف وباندانا على الرأس.. محمد صلاح في جلسة تصوير لمجلة GQ

اختارت مجلة "جي كيو – GQ" العالمية النجم المصري محمد صلاح ليتصدر غلاف أول إصدار رياضي عالمي لها.

وظهر النجم العالمي على غلاف المجلة بعدة إطلالات رياضية غلب عليها أجواء الثمانينيات، حيث نسق في إحداها ملابس رياضية بـ"تي شيرت" وشورت كلاسيكي.

كما ظهر في الصورة الثانية بـ"باندانا" على رأسه كشباب الـ"هيب هوب"، وفي الصورة الثالثة ارتدى سترة صوف بدون أكمام كشف عن بطنه حين حاول صد الكرة برأسه أمام الكاميرا.

وفي حواره مع المجلة، كشف صلاح عن أهدافه المستقبلية وحلمه بأن يصبح أفضل لاعب في العالم خلال مسيرته الكروية في مصر والعالم.

وقال صلاح: "بالطبع، هدفي هو أن أصبح أفضل لاعب في العالم، إذا سألتني ما إذا كان هذا دافعًا لي لكل ما وصلت إليه، لا يمكنني الكذب حقًا وأقول بصراحة لم أفكر في الأمر، لا أفكر في ذلك، أريد أن أصبح أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "لكن سأعيش حياة جيدة حتى ولو لم أفز بالكرة الذهبية، حياتي على ما يرام، كل شيء على ما يرام ولست منزعجًا مما حدث (على حصوله على الترتيب السابع في الكرة الذهبية) وأشعر أنها في بعض الأحيان مجرد سياسة من المجلة".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري بعد ساعات نظيره النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد "رومدي".

ويشارك المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة إلى جوار نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.