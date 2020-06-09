أطول كلب في العالم يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على موسوعة "غينس" للأرقام القياسية

حقق أطول كلب في العالم رقمًا قياسيًا عالميًا آخر، ليصبح أكبر دنمركي يعيش على قيد الحياة بعد الاحتفال بعيد ميلاده الثامن.

ويعد الكلب "فريدي- Freddy"، الذي يبلغ طوله أكثر من 7 أقدام وهو يقف على ساقيه الخليفة، أقدم كلب دنمركي كبير يعيش في العالم بعد أن احتفل بيوم ميلاده الأخير في 17 مايو الماضي.

​

وأقامت مالكته "كلير ستونمان"، من قريبة "وييتنغ" الواقعة في مدينة نورفولك شرق إنجلترا، حفلًا بسيطًا للكلب الضخم بقالب كيك مُزين بحلوى على شكل عظمة.

وأكدت "كلير" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنها تخرج إخراجه للتنزه في الصباح الباكر حتى لا يرعب الآخرين في بالشارع.

​

وقالت: "دائمًا ما يصدم الناس بحجمه ويخافون منه، ويقولون لي إنني أسير مع حصان في الشارع!".

أما عن طعامه العادي، يتكون من اللحم البقري المفروم في الصباح، والدجاج المشوي في المساء بالإضافة إلى الكثير من الحلويات على مدار اليوم، ويكلّف كلير 500 جنيه استرليني شهريًا.

​

وتخطط "كلير" للتقدم بطلب للحصول على سجل رسمي لـ Freddy لإحياء ذكرى إنجازه الثاني.

وقالت "كلير": "كان لفريدي وابنتي فليور حفلة عيد ميلاد رائعة وكانا كلاهما يقضيان أفضل وقت. قمنا بتزيين الحديقة وحصلوا على الكثير من الحلوى المفضلة والألعاب المحببة".

​

لمزيد من اختيار المحرر:

والجائزة 100 دولار.. انطلاق مسابقة لاختيار ملكة جمال الدمى 2020