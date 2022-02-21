أغاني يوم التأسيس السعودي 2022 : استمع إليها الآن

تحتفل المملكة العربية السعودية في 22 فبراير من كل عام بـ يوم التأسيس السعودي وهو ذكرى تأسيس الدولة، والذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية.

واحتفالًا بـ يوم التأسيس السعودي، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 27 يناير 2022 أن يكون يوم التأسيس السعودي عطلة رسمية واعتباره يوم إجازة رسمية.

ويستعد الشعب السعودي بكافة أطيافه ومؤسساته للاحتفال بالذكرى الأولى لـ يوم التأسيس السعودي بطريقة تحمل في طياتها نكهة سعودية تقليدية عريقة بين ارتداء الملابس التقليدية كل حسب منطقته.

كما تستعد المدن السعودية للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تزيين شوارعها بالأعلام وإقامة البرامج والفعاليات الترفيهية والأنشطة الوطنية للتعريف بأهمية هذه المناسبة الهامة على قلوب الشعب السعودي.

كيف تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي ؟

هناك الكثير من الطرق التي يستعد المواطنين والمواطنات للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي، ومنها:

تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات.

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شعار يوم التأسيس السعودي" وهو " يوم بدينا ".

". إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص تأسيس الدولة السعودية بطريقة سلسلة وسهلة.

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفل ذات الرموز السعودية الوطنية.

التي تحمل شعار يوم التأسيس السعودي، وتوزيع ميداليات تحميل الرموز السعودية الوطنية، هل المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

أغاني يوم التأسيس السعودي

كما أعد العديد من السعوديين قائمة طويلة لأجمل الأغاني الوطنية الخاصة بالاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي.

وكما يحدث في كافة المناسبات الوطنية السعودية، يستمتع الشعب السعودي بسماع الأغاني الوطنية التي تم إعدادها لهذه المناسبات الهامة.

وجمعنا لكم في هذا التقرير مجموعة من أغاني يوم التأسيس السعودي 2022:

شيلة يوم التأسيس أداء علي محسن التميمي

أوبريت سيرة آل سعود

شيلة مجحود القبيسي بمناسبة يوم التأسيس

أغنية يا سلامي يا السعودي لراشد الماجد

أغنية الحكم لله ثمّ آل سعود لماجد المهندس.

وحدّ المملكة عبدالعزيز - عبدالله آل فروان

ماضون على العز سعوديون.

شعار يوم التأسيس السعودي

وخصّت المملكة العربية السعودي في الذكرى الأولى لـ يوم التأسيسي السعودي شعارًا يحمل معانٍ عميقة وعريقة والكثير من الرمزيّة بسبب أهميّته التاريخيّة والأحداث التي يحملها في تلك الذّكرى:

تعرف على رموز الشعار الأول لـ يوم التأسيس السعودي 2022: