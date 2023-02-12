بدأت المملكة العربية السعودية استعداداتها لإقامة احتفالات يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير وذلك إحياءً لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ (1727م) على يد الإمام محمد بن سعود والتي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ووفقًا للمرسوم الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير 2022، فقد تقرر اعتماد يوم الـ22 فبراير من كل عام هو "يوم التأسيس السعودي" وسيكون عطلة رسمية في كافة قطاعات الدولة.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم فيه هذا التقرير موعد إجازة يوم التأسيس 2023 وكافة تفاصيل هذه العطلة:

موعد يوم التأسيس السعودي 2023

يتم الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي 1441 في 22 فبراير من كل عام.

ووفقًا للقانون السعودي، فإذا صادف يوم التأسيس يوم أربعاء، فسيكون يوم الخميس عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

اجازة يوم التأسيس السعودي

سيحصل العمال في المملكة العربية السعودية على عطلة رسمية في يوم التأسيس السعودي، بمناسبة يوم تأسيس المملكة، والذي سيتم الاحتفال به للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت في المملكة العربية السعودية أن عطلة يوم التأسيس ستكون يومي 22 و 23 فبراير للقطاعين العام والخاص الموافق 2-3 شعبان 1444.

أما بالنسبة لموظفي القطاع العام المشمولين بلائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، فإن 23 فبراير، الذي يلي يوم التأسيس، سيكون عطلة أيضًا.

اجازة يوم التأسيس السعودي 1444 للطلاب

يصادف يوم التأسيس السعودي هذا العام 2022 يوم الأربعاء في 22 فبراير وهو يوم عطلة، وبحسب القانون السعودي إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أسبوعية فيعوض الطلاب عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية أن عطلة اليوم الوطني للمدارس ستكون يومي الأربعاء والخميس، 22 و23 فبراير 2023.

إجازة يوم التأسيس 2023 للموظفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية موعد إجازة يوم التأسيس 2023 لكافة القطاعات، العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في يوم 22 فبراير.

تداول تعلن عن إجازة يوم التأسيس

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية اليوم الأحد، موعد عطلة يوم التأسيس 2023.

وسيكون يوم 22 فبراير عطلة في السوق السعودي فيما يستأنف العمل يوم الخميس 23 فبراير.

كم باقي على يوم التأسيس 1444؟

حددت وزارة الموارد موعد إجازة بمناسبة يوم التأسيس السعودية 2023 الموافق 22 فبراير من كل عام ليكون يوم عطلة رسمية حيث خصص هذا اليوم لإحياء ذكرى تأسيس الدولة السعودية.

ويتبقى على ذكرى التأسيس السعودي 10 أيام على حصول الموظفين والطلاب إجازة رسمية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني

يختلف يوم التأسيس السعودي عن اليوم الوطني السعودي، لكن يظل هذان اليومان في غاية الأهمية بالنسبة للسعوديين، حيث يحتفلون بهما باحتفال مبهر يظهر مدى فخر واعتزاز الشعب السعودي لكل التضحيات التي بذلت من أجل إقامة الدولة السعودية.

الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي: يتم الاحتفال بهذا اليوم في 23 سبتمبر من كل عام، بمناسبة إعلان توحيد السعودية الأراضي وتأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز. للعام 1351 هـ.

يوم التأسيس السعودي: يتم الاحتفال بهذا اليوم في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام، بمناسبة أول ولادة الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139 هـ الموافق فبراير 1727 م وتحديدًا في 22 فبراير، وكانت عاصمة هذه الدولة الدرعية، ودستورها هو القرآن الكريم.