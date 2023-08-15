أغنية باربي بنكهة يمنية… استمع إليها الآن

البوابة - إذا كنت تعتقد أن "حمى باربي" قد تلاشى مع مرور الوقت، فأنت مخطئ بالتأكيد، خاصة مع سيطرة اللون الوردي على واجهات المحلات التجارية والمجلات الفنية والإصدارات الجديدة من أشهر دور الأزياء والإكسسوارات ومستحضرات التجميل وعالم الوجبات السريعة والعصائر.

ومع مرور ما يقارب الـ3 أسابيع على طرح فيلم باربي في صالات السينما العالمية والإمارات، شارك الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صورهم تظهر إقبالهم على شراء الملابس والإكسسوارات والعصائر الباردة المستوحاة من قصة الدمية الشهيرة، فيما انتقد آخرون ما اعتبروه "حالة الهوس" التي خلفها فيلم باربي.

النسخة اليمنية من أغنية باربي

لكن على ما يبدو أن "حمى باربي" تجاوزت حدود الموضة والأزياء والطعام، ووصلت إلى عالم الموسيقى والفن، وهو ما نجحت فيه عازفة البيانو اليمنية أبرار الحناني.

ونشرت الفنانة أبرار عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو قدمت فيه "النسخة اليمنية" من أغنية باربي الشهيرة.

واستعانت أبرار مع عدد من الموسيقيين اليمنيين الذين استخدموا آلات موسيقية شرقية، ومنها الدربكة أو الطبلة مع الدف.

وعزفت أبرار وزملاءها لحن أغنية باربي الشهيرة لكن بإيقاع عدني جديد، منحها طابعًا شرقيًا نال إعجاب الكثيرين من متابعي أبرار ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وحصد مقطع الفيديو أكثر من 419 ألف مشاهدة بعد نشره بأيام.

باربي بجنسيات مختلفة عبر عدسة الذكاء الاصطناعي

بمناسبة طرح فيلم باربي في صالات السينما العالمية، استعان موقع Buzzfeed بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على نسخ باربي من جميع أنحاء العالم.

وبهدف الترفيه وإشباع فضول الكثيرين، نشر الموقع الشهير النتائج المبهرة التي حصل عليها، مثيرًا ردود أفعال متفاوتة حول العالم.

باربي بجنسيات مختلفة عبر عدسة الذكاء الاصطناعي

ألبانيا:

أفغانستان

الأرجنتين

أنغولا

أستريا

أستراليا

أرمينيا

بنغلاديش

البحرين

السعودية

البرازيل

قطر

الكويت

فلسطين

الأردن

كندا

جمهورية افريقيا الوسطى

مصر

السودان