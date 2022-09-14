أغنية بيبي شارك تقتل سجينًا في أمريكا .. أجبر على سماعها لساعات

عثرت السلطات الأمنية في مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية على أحد السجناء في حالة عدم استجابة بعدما أجبر على سماع أغنية بيبي شارك – Baby Shark الشهيرة دون توقف كنوع من أنواع التعذيب وهي الوفاة الرابعة عشرة في المنشأة المضطربة هذا العام.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن إدارة سجن المقاطعة ما يلي: "في حوالي الساعة 3:52 صباح الأحد، اكتشف أحد الضباط أن المعتقل جون باسكو لا يستجيب في زنزانته، ليتم استدعاء الضباط الطبيين وبدأ محاولات إنقاذه، كما وصل المستجيبون للطوارئ واستمروا في جهود الإنعاش، إلى أن تم إعلان وفاة باسكو في حوالي الساعة 4:06 صباحًا".

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن سبب وفاة السجين باسكو (48 عامًا) المتهم بتجارة المخدرات، لكن مارك أوبجراند، مدير الاتصالات في السجن، أكد لوسائل إعلام محلية أنهم يبحثون في جرعة زائدة كجزء من تحقيقهم.

جون باسكو

وقال أوبجراند: "نعتمد على الفحص الطبي ليقدم لنا السبب الرسمي للوفاة، وقد يستغرق الأمر شهورًا".

محامي السجين يكشف الحقيقة

لكن على ما يبدو أن نظرية الجرعة الزائدة لم تُقنع المحامي "كاميرون سبرادلينج"، الذي قال إن موكله باسكو كان يبدو بصحة جيدة في سن 48 وأن علامات استفهام تحوم حول وفاته.

وقال المحامي سبرادلينج لوسائل إعلام محلية: "كان من المصادفة للغاية لهذا السجن وضباط الاحتجاز أن يموت جون باسكو داخل زنزانته، هناك قضية جنائية وقضية حقوق مدنية اتحادية معلقة ضد ثلاثة ضباط احتجاز سابقين، بمن فيهم ملازم منذ فترة طويلة، مات أحد ضحايا التعذيب بأغنية بيبي شارك -Baby Shark في غضون ثلاثة أيام من وصوله".

وذكر أن المحققين يبحثون في سبب وفاة باسكو خاصة وأنه كان من بين مجموعة من النزلاء كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد مقاطعة أوكلاهوما، متهمين ضباط احتجاز سابقين بإجبارهم على الاستماع لأغنية الأطفال "بيبي شارك" دون توقف وهم مكبلي اليدين وينظرون إلى الحائط.

وذكر أن باسكو وباقي السجناء، جوزيف ميتشل ودانييل هيدريك، ذكروا في دعواهم أن الضباط أجبروا النزلاء على الاستماع إلى الأغنية وهم مقيدي اليدين ومثبتين في الحائط، وأجبروا على الوقوف لساعات بينما كانت الأغنية تصدح بصوت عالٍ.

وجاء في الدعوى: "كان صوت الأغنية مرتفعًا جدًا لدرجة أنها كانت تتردد في الممرات".

دعوات سابقة

في أكتوبر 2020، كشف أربعة سجناء أن إدارة سجن المقاطعة أجبرتهم على الاستماع لأغنية بيبي شارك الشهيرة.

كما شهد سجن مقاطعة أوكلاهوما عمليات هروب السجناء، وحالات وفيات، إذ توفي خلال هذا العام 13 سجينا، وبات جون باسكو الذي كان يقضي عقوبة في قضية تتعلق بتهريب المخدرات، الحالة رقم 14.

أغنية بيبي شارك

أغنية أطفال صدرت في عام 2016 وحققت أكثر من 10 مليارات مشاهدة على موقع يوتيوب، محطمة الرقم القياسي الذي حققته أغنية Despacito التي يؤديها لويس فونسي ودادي يانكي منذ نوفمبر من العام 2020، بـ 7.038 مليار مشاهدة.

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