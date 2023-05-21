أفراح آل مكتوم: بطاقة زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد والشيخ مانع

البوابة - تستعد عائلة آل مكتوم، إحدى العائلات الست الحاكمة في الإمارات، للاحتفال بزفاف ابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

وبعد مرور أقل من شهرين على خطوبتهما، كشفت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد عن موعد حفل زفافها من الشيخ مانع عبر صورة شاركتها مع متابعيها في تطبيق "إنستغرام".

وتضمنت الصورة التي شاركتها الشيخة مهرة عبر خاصية "القصص – Stories” الدعوة الرسمية لحفل زفافها المنتظر وتفاصيل أخرى تتعلق بهذا اليوم الكبير ومنها الموعد والمكان.

بطاقة زفاف الشيخة مهرة والشيخ مانع

وبحسب صورة الدعوة الرسمية، فمن المقرر أن يقام زفاف الشيخة مهرة من الشيخ مانع في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

أما فيما يتعلق بمكان حفل الزفاف، فمن المقرر أن يقام في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة زعبيل، تلك القاعة التي شهدت حفلات زفاف فاخرة لأهم الشخصيات الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت بطاقة الدعوة بتصميم ملكي فاخر، بخطٍ عربي أنيق باللون الذهبي.



من هو الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم

دخل الشيخ مانع آل مكتوم دائرة الضوء العالمي منذ إعلان خطوبتة من الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي في مارس الماضي.

ويُعد الشيخ مانع أحد أبناء الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم من زوجته الشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

وفي الوقت الذي يتحفظ الشيخ مانع على تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة، إلا أن موقع البوابة نجح في العثور على بعض التفاصيل المتعلقة بالشيخ الشاب:

الخدمة العسكرية: خدم لمدة عام في القوات المسلحة الإماراتية - الخدمة الوطنية. وهو حاصل على درجة علمية في الأمن وإدارة المخاطر من الجامعة الأمريكية في الإمارات.

الهوايات: يهوى الشيخ مانع رياضة ركوب الخيل والتزلج على الثلوج والسفر والفلسفة.

الأعمال الخيرية: عُرف الشيخ مانع بنشاطاته في عالم المبادرات الخيرية وكذلك دعم ذوي الهمم.

عالم الأعمال والتجارة: دخل مانع بن محمد آل مكتوم عالم الأعمال ولديه العديد من المشاريع بما في ذلك شركة البردى للتجارة، ودبي تك، وشركة جي سي آي للتطوير العقاري، ومجموعة شركات إم إم، وجميعها تقع في إمارة دبي.

كما تعاون مانع مع عدد من الشركاء التجاريين والأفراد رفيعي المستوى ومنهم لاعب التنس المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعب كرة القدم المحترف أرتورو فيدال.

عالم التكنولوجيا: يحرص مانع على أن يبقى على اطلاعٍ دائمٍ دائم بأحدث التقنيات، لا سيما الأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع والآلات والمعدات العسكرية.

عالم الخيل: اقتحم الشيخ عالم الخيل والسباقات في عام 2019، وتعاون حينها مع المدرب البريطاني روجر فاريان، واشترى عدة أخيلة شاركت في عدة سباقات عالمية.

الشيخ مانع انستقرام

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من هو خطيب الشيخة مهرة

اسمه الكامل: الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الأب: الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الأم: الشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم

خطوبة الشيخ مانع و الشيخة مهرة

تمت خطبة ابنة حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، من الشيخ الإماراتي مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

لم يتم الإعلان عن موعد عقد قران الشيخة مهرة محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم على مانع محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم حتى هذه اللحظة، ولم يصدر بيان رسمي يؤكد صحة هذه التقارير.

من هي الشيخة مهرة آل مكتوم

هي إحدى بنات الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم من زوجته السابقة اليونانية زيو غريغروياكوس.

تبلغ الشيخة مهرة 29 عامًا، وتحمل الشهادة الجامعية بتخصص العلاقات الدولية من إحدى الجامعات البريطانية.