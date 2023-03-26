من هو الشيخ مانع خطيب ابنة حاكم دبي؟

البوابة - احتفلت عائلة آل مكتوم، العائلة المالكة الحاكمة لإمارة دبي وإحدى العائلات الست الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، قبل أيام بخطوبة الشيخة مهرة بنت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

ومنذ إعلان نبأ خطوبة الشيخة مهرة من الشيخ مانع، توجه مراقبو الحدث المنتظر نحو محرك "غوغل" من أجل البحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالعريس الشيخ مانع.

من هو الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم

الشيخ مانع هو أحد أبناء الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم من زوجته الشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.



خدم الشيخ مانع لمدة عام في القوات المسلحة الإماراتية - الخدمة الوطنية. وهو حاصل على درجة علمية في الأمن وإدارة المخاطر من الجامعة الأمريكية في الإمارات.

يشتهر مانع بن محمد آل مكتوم بجهوده الخيرية ودعم ذوي الهمم وشغفه برياضات الفروسية وحبه للفلسفة.

دخل مانع بن محمد آل مكتوم عالم الأعمال ولديه العديد من المشاريع بما في ذلك شركة البردى للتجارة، ودبي تك، وشركة جي سي آي للتطوير العقاري، ومجموعة شركات إم إم، وجميعها تقع في إمارة دبي.

كما تعاون مانع مع عدد من الشركاء التجاريين والأفراد رفيعي المستوى ومنهم لاعب التنس المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولاعب كرة القدم المحترف أرتورو فيدال.

كما يحرص مانع على اطلاع دائم بأحدث التقنيات، لا سيما الأمن السيبراني وتكنولوجيا الدفاع والآلات والمعدات العسكرية.

اقتحم الشيخ عالم الخيل والسباقات في عام 2019، وتعاون حينها مع المدرب البريطاني روجر فاريان، واشترى عدة أخيلة شاركت في عدة سباقات عالمية.

الشيخ مانع انستقرام

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خطوبة الشيخ مانع و الشيخة مهرة

تمت خطبة ابنة حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، من الشيخ الإماراتي مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم.

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لم يتم الإعلان عن موعد عقد قران الشيخة مهرة محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم على مانع محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم حتى هذه اللحظة، ولم يصدر بيان رسمي يؤكد صحة هذه التقارير.

من هي الشيخة مهرة آل مكتوم

هي إحدى بنات الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم من زوجته السابقة اليونانية زيو غريغروياكوس.

تبلغ الشيخة مهرة 29 عامًا، وتحمل الشهادة الجامعية بتخصص العلاقات الدولية من إحدى الجامعات البريطانية.