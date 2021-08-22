أفغانيات يلقين أطفالهن خلف الأسلاك الشائكة ويتوسلن للجنود لأخذهم

في ظل الفوضى المنتشرة الآن في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإخلاء القوات من هناك وعودتهم للبلاد تظهر العديد من المشاهد المأساوية لمحاولة الكثير الفرار من أفغانستان للنجاة من الحركة التي تُطلق النار على العزل في الشوارع وتضرب النساء، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وصرح أحد الضباط الأمريكان لصحيفة "الإندبندنت"، أن الوضع فوضوي الآن في البلاد والأمهات هناك يائسات لدرجة كبيرة وبسبب تعرضهن للضرب المبرح من حركة طالبان أصبحوا يلقون بأطفالهم من فوق الأسلاك الشائكة لنا حتى نأخذهم صارخين أنقذوا أطفالنا.

وجراء ذلك سقط بعض الأطفال على الأسلاك الشائكة وكان الوضع مروعًا، وواصل الجندي تصريحاته قائلًا أنه بحلول الليل لم يكن هناك جندي واحد منهم لا يبكي جراء قيام النساء بقذف أطفالهم فوق الأسلاك أمام مطار كابول وهو مركز تجمع المواطنين الأفغان الذين يريدون الفرار للولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت صور لجندي أمريكي يحمل طفلة رماها أبواها لهم من أجل إنقاذها وصورة لطفل أخرى ينام على أرضية طائرة الإجلاء ويتم تدفئته بزي أحد الجنود.

وتواصل حركة طالبان قطع الطريق على المتظاهرين وجلدهم بالسوط وقتلهم وأفادت الأنباء بسقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى ينازعون من أجل البقاء على قيد الحياة بعد أن قام مسلحون من الحركة بفتح النار عليهم في مدينة جلال آباد.

واحتشد المتظاهرين في شوارع البلاد مطالبين الجهاديين بالتخلي عن العلم الأبيض الذي يرفعونه والإبقاء على علم أفغانستان المكون من ثلاثة ألوان، وقام أحد الصحفيين برفع علم البلاد متحديًا إياهم ولكنهم أردوه قتيلاً بجانب الكثير من المتظاهرين معه.

واستطاعت المملكة المتحدة حتى الآن إجلاء حوالي 1200 شخص من كابول ومنهم 900 مواطن أفغاني و 300 بريطاني وصرح السفير البريطاني سير لوري بريستو أنه تم إجلاء 700 شخص من خلال طائرات الطوارئ التابعة للنقل الجوي البريطاني يوم الثلاثاء.

وتعهد السفير بزيادة سرعة نقل الأشخاص خارج أفغانستان خلال الأيام المقبلة حتى يتمكنوا من إيصال أكبر عدد من الأشخاص لبر الأمان خارج سيطرة طالبان التي هيمنت على البلاد الآن.

لؤلؤة احمد

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