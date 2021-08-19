هربًا من طالبان.. أشهر نجمة بوب في أفغانستان تهرب على متن طائرة أمريكية

تمكنت أشهر نجمة بوب في أفغانستان من الهروب على متن رحلة جوية أميركية من كابول وسط مخاوف من إعدام النساء من قبل حركة طالبان التي سيطرت على البلاد قبل أيام.

وكانت أريانا سعيد، المغنية والحكم على النسخة الأفغانية من برنامج ذا فويس، واحدة من أولئك الذين هربوا من أفغانستان على متن طائرة شحن أمريكية يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا لـ1.3 مليون متابع على تطبيق "إنستغرام": "أنا بصحة جيدة وعلى قيد الحياة، وبعد ليلتين لا تُنسى، وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة وأنتظر رحلتي النهائية إلى إسطنبول".

ونشرت أريانا سعيد لاحقًا تحديثًا يوضح أنها وصلت الأراضي التركية، ثم قالت في مقطع فيديو: "بعد أن أعود إلى المنزل ويعود عقلي ومشاعري إلى طبيعتها من تلك الصدمة، لدى الكثير من القصص لأشاركها معكم".

من هي أريانا سعيد ؟

أريانا سعيد هي مغنية وكاتبة أغاني وشخصية تلفزيونية أفغانية، وتغني باللغة الفارسية / الدارية ولكن لديها أيضًا العديد من الأغاني في الباشتو.

تعد أريانا سعيد هي واحدة من أشهر الفنانين الموسيقيين في أفغانستان، قدمت الكثير من الحفلات الموسيقية والمهرجانات الخيرية داخل وخارج أفغانستان.

كما عملت أريانا سعيد على تقديم البرامج التلفزيونية الموسيقية لشبكات القناة الأولى الأفغانية وقناة طلوع.

ولدت أريانا سعيد عام 1975 في كابول، أفغانستان لأب يتحدث اللغة البشتوية (الباشتون) وأم تتحدث اللغة الدارية (يفترض أنها طاجيكية).

غادر والدا أريانا سعيد أفغانستان عندما كانت في الثامنة من عمرها وعاشتا في بيشاور بباكستان قبل أن تستقر في سويسرا.

في سن الثانية عشرة، حصلت أريانا سعيد على قبول في مدرسة موسيقى حيث كانت ستؤدي في أماكن مع فرقة موسيقية، حيث قالت حينها: "على الرغم من أن ذلك لم يكن طويلًا، [...] جعلني هذا بالتأكيد أدرك ما أريد أن أصبح عندما كبرت".