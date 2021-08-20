السعودي "فيلكس" يتطاول على الرسول محمد.. وعقوبة صارمة تنتظره

أثار شاب سعودي يدعي بأنه أحد مشاهير "سناب شات" غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يتطاول على مقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقام المشهور المدعو فليكس في بث مباشر مع شاب آخر عبر تطبيق "سناب شات" بتوجيه إساءات لـ"أم المؤمنين" عائشة الأمر الذي أثار تفاعلًا شعبيًا وحكوميًا.

أحد معاتيه التيك توك يتطاول على أم المؤمنين "عائشة" رضي الله عنها#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول pic.twitter.com/UrY1CWjvqq — WHR (@whrumor) August 19, 2021

وعبر وسم "#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" بمحاسبة المدعو فليكس وإنزال أقصى العقوبات على من ظهروا في الفيديو ليكونوا عبرة لغيرهم.

وشهد وسم "#فيلكس_يتعدي_علي_الرسول" تفاعلًا مكثفًا في السعودية تجاوز الـ 40 ألف تغريدة خلال وقت قصير متصدرًا قائمة الأكثر تغريدًا.

وبعد ساعات من تصدر الوسم، أصدرت السلطات السعودية أمرًا بالقبض على شخصين أساءا للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيما تنتظرهما عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمرًا بسرعة القبض علي المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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