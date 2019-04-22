"ألا تشعُر".. قصيدة "جريئة" لابنة الداعية الكويتي طارق السويدان تثير جدلًا

أثارت الشاعرة ميسون ابنه الداعية الكويتي الشهير طارق السويدان جدلًا كبيرًا وذلك عقب تداول مقطع قصير لها وهي تقوم بإلقاء قصيدة غزلية وصفها ناشطون بـ"الجريئة".

وبحسب مقطع الفيديو المُتداول ظهرت الشاعرة ميسون وهي تقوم بإلقاء إلقائها قصيدتها والتي تحمل عنوان "ألا تشعُر".

تتضمن كلمات القصيدة:

أَتَشْعُرُ بالذي يهتزُّ كالزِّلزَالِ من تحتي

إذا لاقتْ بلا قَصدٍ عيونُك نورَ عينيَّ؟

إذا ما صوتُك الصَّافي تَنفَّسَ قُرْبَ أذنيَّ؟

وَوَسْوَسَ لِي .. وَبَسْبَسَ بي .. وَدَغْدَغَ حُلْمَ جَفنَيَّ!

أتشعرُ بالرياحِ تُفَجِّرُ الألحانَ بالصمتِ؟

لتُسمِعَني ضَيَاعَ العشقِ بين الحُبِّ والمقتِ

وتجعلَ صمتَنا في ثُقلِ أحجارٍ على صدري

وإنَّ الصخرَ لا يَحْيَا بغير زخارفِ النَّحْتِ

أَتَدري ما فعلتُ به أنا أم أنت لا تدري؟

من هي ميسون طارق السويدان؟

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يذكر أن ميسون السويدان كويتية وشاعرة ولها العديد من القصائد، وقد أثارت جدلًا مؤخرًا بعد نشرها صورة من الهند بدون حجاب مما جعل رواد مواقع التواصل يشنون هجومًا حادًا على الداعية طارق السويدان وهو ما دفعه للخروج والرد على منتقدي ابنته.

وقال السويدان: "ليس من شأن أحد التدخل في خصوصياتي وأسرتي، وليس من سياستي فتح الباب لنقاش ذلك، وهذه آخر مرة أسمح بذلك، بعدها سأحجب كل من يتدخل في أسرتي".

ونفى السويدان جميع الأنباء التي تحدثت عن تخلي ابنته عن دينها، قائلًا: "الإجابة عن السؤال، حتى يعرف السائل وأمثاله مدى تجاوزهم لكل الخطوط الحمراء: (ابنتي ميسون اليوم في العمرة، بعد اعتكاف يومين في المسجد النبوي)".

وأضاف: "والحمد لله أن حسابي وحسابها ليسا بأيديكم، ثم ماذا سيستفيد السائل وأمثاله من نقل هذه الإشاعات، خاصة أنه لم يستفسر، بل طرح الأمر وكأنه قد حدث فعلاً".

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وختم حديثه بنصيحة لمن ينتقد ابنته باستمرار، قائلًا: "اتقوا الله في بنات الناس إن لم تتقوه في أنفسكم، ولنا قدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أوذي في أهله، حتى قام وخطب في المسجد: (ما بال أقوام يؤذونني في أهلي)".

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