أمازون تعترف أخيرًا: موظفو التوصيل يتبولون في زجاجات بلاستيكية

أصدرت شركة "أمازون" اعتذارًا رسميًا يوم الجمعة للنائب الديموقراطي "مارك بوكان" بعد أن كشف بأن سائقي الشركة يضطرون أحيانًا إلى التبول في زجاجات أثناء جولات التسليم نتيجة لمتطلبات الوظيفة.

وكتبت الشركة في تغريدتها: "نعلم أن السائقين يمكن أن يواجهوا صعوبة في العثور على دورات المياه بسبب حركة المرور أو الطرق الريفية في بعض الأحيان، وكان هذا هو الحال بشكل خاص خلال فترة الوباء عندما تم إغلاق العديد من الحمامات العامة".

وجاء الاعتذار بعد أن أدان النائب الديمقراطي الشهر الماضي ظروف عمل موظفي "أمازون"، وكشف بأن ما يقرب من 5800 عامل في مستودع أمازون في بسمر-ألاباما ينتظرون تصويت النقابات القادم والذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء.

وعارضت "أمازون" جهود النقابات حول تحسين ظروف العمال في حين أن "بوكان" من بين المشرعين الذين يدعمونها.

وكتب "بوكان" في تغريدة بتاريخ 24 مارس أثارت الجدل: "دفع 15 دولارًا في الساعة للعمال لا يجعلك شركة مرموقة وعندما تفسد النقابة وتجعل العمال يتبولون في زجاجات المياه".

وردت أمازون بتغريدة: "أنت لا تصدق حقًا التبول في الزجاجات، أليس كذلك؟ إذا كان هذا صحيحًا، فلن يعمل أحد معنا. الحقيقة هي أن لدينا أكثر من مليون موظف رائع حول العالم يفخرون بما يفعلونه، ولديهم أجور ورعاية صحية رائعة منذ اليوم الأول".

وصفت أمازون تغريدة يوم الجمعة بأنها "هدف خاص" لأنها لم تأخذ في الحسبان العدد الكبير من السائقين في الشركة وبدلاً من ذلك ركزت على المراكز الخاصة بها. وقالت الشركة أيضًا إن التغريدة لم "تخضع للتدقيق المناسب" وكانت غير صحيحة، معترفة بأن السائقين يواجهون صعوبة في العثور على دورات المياه.

وقالت الشركة "بغض النظر عن الحقيقة لكنا نود حلها، حتى الآن لا نعرف، لكننا سنبحث عن حلول".