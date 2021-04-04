هل تغرد الملكة نور بعد اعتقال ابنها الأمير حمزة ووضعه تحت الإقامة الجبرية؟

يراقب الشارع الأردني عن كثب مجريات اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في إطار حملة قمع شخصيات لأسباب قيل بأنها "أمنية".

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، ظهر الأمير الأردني في مقطع فيديو نشرته شبكة "بي بي سي" يؤكد فيه أنه موضوع قيد الإقامة الجبرية في مكان سكنه في العاصمة الأردنية عمان.

وفي مقطع الفيديو الذي نقله محاميه إلى الشبكة البريطانية، اتهم الأمير حمزة بن الحسين قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

ونفى الأمير حمزة ارتكابه أي مخالفة، وقال إنه لم يكن طرفًا في أي مؤامرة.

وأثارت التصريحات المتضاربة بين ما قاله الأمير الأردني في مقطع الفيديو والبيان الصادر عن القوات المسلحة الأردني، سادت حالة من التخبط في الشارع الأردني الذي يراقب المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي انقسمت آراء المتابعين بين المتعاطفين مع الأمير حمزة إثر بثه مقطع الفيديو وبين من أكد على ضرورة التركيز على حماية البلاد من الفوضى، يراقب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحساب الرسمي للملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، على "تويتر" لرصد أي تغريدة ممكن أن تكتبها حول وضع ابنها.

ومن النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى في الأردن، فيما أعربت مصر والولايات المتحدة والسعودية عن دعمهم للملك عبد الله الثاني.

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من هو الأمير حمزة؟

هو الابن الأكبر للملك الحسين بن طلال الراحل وزوجته الملكة نور، وهو خريج مدرسة هارو والأكاديمية العسكرية الملكية في بريطانيا، ساندهيرست، ودرس في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

خدم في القوات المسلحة الأردنية.

أٌعلن وليا للعهد في الأردن عام 1999، وكان المفضل لدى الملك الحسين، الذي طالما وصفه علنا بأنه "قرة عيني".

وجرّد الملك حمزة من لقب ولي العهد عام 2004.

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