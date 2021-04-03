الأمير حمزة بن الحسين في سطور.. دراسته ونشاطه العسكري وزواجاته

نفت السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية قبل قليل: "أكد مصدر مطّلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفًا كما تتداول بعض وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ووسائل إعلام أردنية إن السلطات وضعت الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، فيما اعتقلت نحو 20 مسؤولًا أردنيًا على إثر تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة.

وأشعل نبأ اعتقال الأمير الأردني وما تبعه من نفي رسمي أردني مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم خلال الساعات الأخيرة من قبل مغردين يتسائلون عن هوية الأمير حمزة وتفاصيل حياته.

من هو الأمير حمزة؟

الأمير حمزة بن الحسين الأمير حمزة بن الحسين، يرجع نسبه إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو يُمثّل الجيل الحادي والأربعين من نسله، ولي العهد السابق للمملكة الأردنية الهاشمية حيث تمّ تعيينه وليًا للعهد رسميًا في السابع من شهر فبراير عام 1999م من قِبل الملك عبد الله الثاني.

وبعدها تمّ إعفاؤه منه في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر عام 2004م، بسبب رؤية الملك عبد الله الثاني لحاجة البلاد إلى جهود الأمير حمزة في ذلك الوقت، لذا كان لا بدَّ من توفير الحرية له للقيام بالمهام الموكلة إليه دون وجود القيود التي قد يفرضها منصب ولي العهد عليه.

الولادة والنشأ

يعدُّ الأمير حمزة بن الحسين أول أبناء الملك الحسين بن طلال الأربعة من زوجته الرابعة الملكة نور، فقد وُلِد في التاسع والعشرين من شهر مارس عام 1980م (41 عامًا).

دراسته

بدأ تعليمه الابتدائي في مدينة عمّان في الأردن، وبعدها أكمل دراسته الثانوية في مدرسة "هارو" في المملكة المتحدة وفقًا للتقليد العائلي الملكي في ذلك الوقت، وقد تفوّق أكاديميًا فيها؛ حيث حصل على جائزة التاريخ التي تمنحها المدرسة.

وبعدها التحق بأكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية وتخرج منها في 10 ديسمبر 1999 بتفوق حيث حاز على سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا.

وقد تخرج سموّ الأمير حمزة بن الحسين من جامعة "هارفرد" الأميركية في مطلع عام 2006 وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كلية "كينغز كوليج لندن" في المملكة المتحدة عام 2011.

بعد تخرُّجه منها أنشأ الملك حسين جوائز عُرفت باسم "جوائز حمزة بن الحسين للقيادة" احتفالًا به، وكان الهدف منها تعزيز قيم التدريب والتعليم القيادي.

الخدمة العسكرية

خدم الأمير حمزة في اللواء المدرع الأربعين في الجيش العربي الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

كما شارك في مهام القوة الأردنية / الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة، وهو يحمل رتبة عميد في الجيش العربي الأردني.

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شارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن، والمملكة المتحدة، وبولندا، وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وبتاريخ 26 ديسمبر - كانون الأول 2017 عُين مستشارًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون الصناعات الدفاعية بالإضافة لعمله.

حياته الاجتماعية

الزوجة الأولى: تزوّج الأمير حمزة بن الحسين من الأميرة نور بنت عاصم، ورُزق منها بالأميرة هيا في الثامن عشر من شهر نيسان عام 2007م، إلا إنه تم الانفصال بينهما في شهر سبتمبر من عام 2009.

الزوجة الثانية: تزوّج بالأميرة بسمة بني أحمد في الثاني عشر من شهر كانون الثاني عام 2012م، ورُزِق منها بـ:

الأميرة زين المولودة في الثالث من شهر تشرين الثاني عام 2012م.

الأميرة نور المولودة في الخامس من شهر تمّوز عام 2014م.

والأميرة بديعة المولودة في الثامن من شهر نيسان عام 2016م.

الأميرة نفيسة المولودة في السابع من شهر شباط عام 2018م.

الأمير حسين الذي ولد في الثامن من شهر تشرين الثاني عام 2019م.

اهتمامات الأمير حمزة بن الحسين

شارك الأمير حمزة بن الحسين في العديد من الدورات التدريبية المتعلّقة بالقفز بالمظلّات، والرماية، والإسعافات الأولية والتكتيكات العسكرية، وقد عُرِف بمهاراته في الرماية، والقفز الحر، كما برع في الجودو، وفي مختلف الرياضات المائية كصيد الأسماك، والتزلُّج، والغوص، إضافةً إلى مهاراته في قيادة الطائرات الثابتة الجناحين وطائرات الهليكوبتر.

ونظرًا لتعدُّد مواهب الأمير حمزة وبراعته فيها، تمّ تقليده العديد من الأوسمة الرفيعة، منها: وسام النهضة من الدرجة الأولى، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، إضافةً للعديد من الأوسمة الرفيعة التي تمّ تقليده إيّاها من قِبل العديد من الدول كالبحرين وإيطاليا.

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