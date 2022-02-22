أمريكا تودع ملكة جمالها في حادث سير .. شاهد صورة سياراتها المحطمة

لقيت ملكة جمال ألاباما "زوي سوزو بيثيل"، حتفها متأثرة بجراحها بعد ثمانية أيام من تعرضها لحادث سيارة مروّع.

وأكدت عائلة ملكة الجمال "زوي" نبأ وفاتها عن عمر يناهز الـ27 عامًا متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها في منطقتي الرأس والرقبة نتيجة حادث السير المروع.

وجاء في منشور لعائلة "زوي" على تطبيق "إنستغرام": "في يوم الجمعة، 18 فبراير، وتحديدًا في حوالي الساعة 5.30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، انتقلت حبيبتنا زوي سوزو بيثيل من هذه الحياة إلى الحياة التالية نتيجة لاستسلامها لإصاباتها".

وتابع البيان: "لقد أثرت زوي في قلوب العديد من الأشخاص وكانت مرتبطة بالعديد من المنظمات والمجموعات التي تقدم الخير للجميع".

وكانت "زوي سوزو بيثيل" قد فازت بلقب ملكة جمال ألاباما في عام 2021، وعملت كمدافعة وسفيرة للعلامة التجارية لعدد من المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية، بما في ذلك Turning Point USA ومركز Falkirk التابع لجامعة جامعة ليبرتي و Student for Life و Project Veritas.

وكانت ملكة جمال أمريكا لعام 2019 "تشيسلي كريست" قد أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من ناطحة سحاب في وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت مصادر أمنية إن الفائزة بجائزة المسابقة لعام 2019 والمحامية البالغة من العمر 30 عامًا قفزت من مبنى أوريون الفخم المكون من 60 طابقًا حوالي الساعة 7:15 صباح الأحد، 30 يناير 2022، وعثر عليها ميتة على رصيف مغطى بالثلوج.

وقبل وفاتها بساعات، نشرت "كريست" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بوست قالت فيه: "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام".

وقالت عائلة "كريست" في بيان رسمي: "بحزن كبير، نشارك وفاة حبيبنا تشيزلي، كان نورها الرائع مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها".

وقالت عائلتها: "جسدت شيزلي الحب وخدمت الآخرين، سواء من خلال عملها كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، أو كملكة جمال للولايات المتحدة وكمضيف في برنامج EXTRA".

وتابع البيان: "لكن الأهم من ذلك أنها ابنة، وأخت، وصديقة، ومعلمة وزميلة - نحن نعلم أن تأثيرها سيستمر".