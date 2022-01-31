وجدت ميتة على رصيف مغطى بالثلوج .. نهاية مأساوية لملكة جمال أمريكا

أقدمت ملكة جمال أمريكا لعام 2019 "تشيسلي كريست" على إنهاء حياتها بالقفز من ناطحة سحاب في وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت مصادر أمنية إن الفائزة بجائزة المسابقة لعام 2019 والمحامية البالغة من العمر 30 عامًا قفزت من مبنى أوريون الفخم المكون من 60 طابقًا حوالي الساعة 7:15 صباح الأحد، 30 يناير 2022، وعثر عليها ميتة على رصيف مغطى بالثلوج.

وقبل وفاتها بساعات، نشرت "كريست" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بوست قالت فيه: "أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام".

وقالت عائلة "كريست" في بيان رسمي: "بحزن كبير، نشارك وفاة حبيبنا تشيزلي، كان نورها الرائع مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها”.

وقالت عائلتها: "جسدت شيزلي الحب وخدمت الآخرين، سواء من خلال عملها كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، أو كملكة جمال للولايات المتحدة وكمضيف في برنامج EXTRA".

وتابع البيان: "لكن الأهم من ذلك أنها ابنة، وأخت، وصديقة، ومعلمة وزميلة - نحن نعلم أن تأثيرها سيستمر".

وقالت المصادر إن "كريست"، التي كانت تعيش في الطابق التاسع من المبنى، كانت وحيدة عندما شوهدت لآخر مرة في شرفة بالدور التاسع والعشرين.

فازت "كريست"، ملكة جمال كارولينا الشمالية السابقة، بأعلى مراتب الشرف في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، مرتدية زيًا مجنحًا لامعًا لمسابقة الأزياء الوطنية، وعملت بعدها كمراسل لـ ExtraTV.

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